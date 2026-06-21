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Petrič ostaja neporažen: Dokazal sem, da spadam na ta nivo

Beograd, 21. 06. 2026 13.53 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Nejc Petrič - Marco Marić

Slovenski boksar Nejc Petrič je v Beogradu na dogodku Balkan Boxing 8 domačinu Marcu Matiću zadal prvi poraz v karieri, sam pa po jubilejni 10. zmagi ostaja neporažen. "Borba je bila zahtevna, vendar sem imel ves čas občutek, da jo nadzorujem," je dejal po slavju.

V srbski prestolnici so se na dogodku Balkan Boxing 8 borila velika imena, zmagi sta med drugimi vknjižila tudi Vaso Bakočević in Dušan Džakić. Slovensko občinstvo je bilo najbolj pozorno, ko je pod luči stopil Nejc Petrič, ki je proti Marcu Matiću dominiral od samega začetka, ga večkrat spravil na tla, slavil pa po prekinitvi v šesti rundi.

"Dobil sem veliko rund, dvoboj pa je trajal skoraj do konca, kar je zame pomembno, saj kot boksar potrebujem čim več izkušenj in čim več rund v ringu. Nadzor nad dvobojem sem čutil že od prve runde. Da pa zmaga ne bi bila več vprašljiva, tega v boksu ne moreš vedeti, dokler sodnik ne prekine borbe. Dovolj je en sam udarec in vse se lahko obrne v drugo smer," je po zmagi, ki jo je navdušeno pospremil tudi Miran Fabjan, dejal Petrič.

Kljub veliki prevladi pa vse ni potekalo brez zapletov. "Že od začetka sem čutil, da sem tehnično boljši borec, edina težava pa je bila poškodba desne roke, ki me je nekoliko ovirala. Zgodila se je v prvi rundi, ko sem z močnim udarcem zadel nasprotnikovo glavo. Kljub temu sem nadaljeval, šel čez bolečino in s pomočjo dobre taktike pripeljal dvoboj do takšnega zaključka, kot smo ga videli," je nadaljeval slovenski boksar.

Slednji verjame, da je pred njim svetla prihodnost: "Mislim, da me je ta zmaga precej premaknila naprej. Dokazal sem, da spadam na ta nivo, hkrati pa vem, da nas čakajo še precej zahtevnejši izzivi in višje ravni tekmovanja. Ta borba je bila pomemben preizkus, a verjamem, da je pred nami še veliko več. Tega se že zelo veselim."

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