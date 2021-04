Debitant MacDonald na PFL 2 proti 'povabljencu' Millenderju

Vsi nastopajoči so uspešno prestali tehtanje pred PFL 2, tudi Ukrajinec Askar Možarov , ki je "vskočil" v zadnjem hipu in dvignil precej prahu na tehtanju, kjer bi kmalu povzročil vsesplošen pretep med ceremonialnim fotografiranjem z Jordanom Youngom . Veteran PFL in UFC Vinny Magalhaes namreč ni dobil zelene luči za nastop, zato je priložnost dobil Možarov, ki pa je očitno v mesto igralnic na vzhodni ameriški obali prišel kar preveč motiviran.

PFL 2 bo gostil Ocean Casino Resort, kjer bo vrhunec večera spopad v velterski kategoriji med debitantom Roryjem MacDonaldom in Curtisom Millenderjem , ki so ga organizatorji v Atlantic City prav tako pripeljali v zadnjem hipu.

Seznam dvobojev (Main Card):

Rory MacDonald vs Curtis Millender

Ray Cooper III vs Jason Ponet

Gleison Tibau vs Joao Zeferino

Emiliano Sordi vs Chris Camozzi