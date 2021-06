PFL 6: Kayla Harrison gladko odpravila Cindy Dandois

V noči s petka na soboto je potekal še zadnji dogodek rednega dela ligaškega tekmovanja v mešanih borilnih veščinah tekmovanja PFL. V glavni borbi večera sta se v Atlantic Cityu pomerili dvakratna olimpijska prvakinja v judu in lanska zmagovalka PFL Kayla Harrison ter novinka Cindy Dandois . 30-letna Američanka si je končnico zagotovila že pred dvobojem, a je kljub temu ostala neporažena. Dandoisovo je brez večjih težav premagala v prvi rundi (armbar). V intervjuju po tekmi je borka povedala, da je predstava Genah Fabian , s katero se bo pomerila prihodnjič, ni navdušila in da misli, da je veliko močnejša od konkurence.

V moški lahki kategoriji smo spremljali dvoboj med bivšim prvakom organizacij WEC in UFC Anthonyjem Pettisom ter Raushem Manfijem . Pettis je zaradi točkovnega sistema potreboval čim hitrejšo zmago, a ga je na koncu po treh rundah Manfio premagal po nesoglasni sodniški odločitvi.

Redni del sezone PFL je sestavljen iz šestih dogodkov, na katerih borci nabirajo točke za čim višjo uvrstitev na lestvici. Vsak borec se pomeri z dvema nasprotnikoma in poskuša zbrati čim več točk. Najboljši štirje borci iz vsake kategorije (pet moških in ena ženska kategorija) se uvrstijo v končnico, ki se razplete na treh dogodkih. Na finalnem dogodku sezone pa se po dva borca iz vsake kategorije, ki jima uspe izločiti nasprotnika v končnici, pomerita v velikem finalu. Ta prinaša zmagovalni pas in denarno nagrado v višini enega milijona ameriških dolarjev (približno 840 tisoč evrov).