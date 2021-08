PFL: Končnica se začenja z veltersko in lahko kategorijo

Po šestih dogodkih rednega dela, na katerih se je vsak borec boril dvakrat in nabiral točke za ligaško lestvico, je sedaj čas za končnico, v katero so se uvrstili štirje najboljši borci vsake posamezne kategorije. Končnica za razliko od rednega dela, ki je potekal v New Jerseyju, poteka na Floridi, razdeljena pa je na tri borilne spektakle. Na vsakem izmed njih bomo lahko v glavnem delu spremljali polfinalne borbe dveh kategorij. Prvi del končnice bo potekal ta petek (prenos na VOYO se začne ob 23.30), v njem pa se bo odvilo šest borb borcev, ki se niso uvrstili v končnico, ter štiri polfinalne borbe, dve v lahki in dve v velterski kategoriji.

Najprej bosta na vrsti polfinala lahke kategorije. Prva bosta v kletko stopila Tadžikistanec Loik Radzhabov in Paragvajec Alexander Martinez, ki sta se že pomerila na aprilskem dogodku PFL 1. Takrat je po deljeni sodniški odločitvi zmagal Martinez, ki pa je nato na PFL 4 izgubil proti dvakratnemu PFL-prvaku lahke kategorije Natanu Schulteju, a vseeno za las ujel zadnje mesto v končnici. Radzhabov pa je na istem dogodku v prvi rundi nokavtiral Akhmeda Alieva in si priboril šest točk ter prvo mesto na lestvici lahkokategornikov. V drugem polfinalu lahke kategorije pa se bosta pomerila Američan Clay Collard in Brazilec Raush Manfio. Oba sta v borbah rednega dela po sodniških odločitvah premagala Anthonyja Pettisa in Joiltona Lutterbacha ter si tako zagotovila drugo in tretje mesto na lestvici.

V prvem polfinalu velterske kategorije si bosta nasproti stala Magomed Magomedkerimov in Sadibou Sy. Četrtouvrščeni Rus bi se v polfinalu sicer moral pomeriti s prvouvrščenim Joãom Zeferinom, a je ta borbo iz neznanih razlogov odpovedal. Namesto njega je v polfinale napredoval petouvrščeni Šved Sy, ki je v rednem delu po soglasni sodniški odločitvi premagal Alekseja Kunčenka, borbo proti Nikolaju Aleksakhinu pa so sodniki zaradi prepovedanega dregljaja v oko označili za neveljavno. Magomedkerimov je v svoji edini borbi rednega dela z davljenjem v prvi rundi premagal Curtisa Millenderja, drugo borbo pa je moral zaradi poškodbe izpustiti.

Drugi polfinale velterske divizije pa bo borilni spektakel med aktualnim prvakom Rayem Cooperjem III. in bivšim prvakom organizacije Bellator, Roryjem MacDonaldom. Američan Cooper III. je v rednem delu z davljenjem v prvi rundi premagal Jasona Poneta, po soglasni sodniški odločitvi pa je porazil tudi Nikolaja Aleksakhina- Kanadčan MacDonald je prav tako z davljenjem v prvi rundi premagal Curtisa Millenderja, v drugi borbi pa po presenetljivi deljeni sodniški odločitvi izgubil proti Gleisonu Tibauu.