PFL: Na drugem delu končnice bomo dobili finalista v ženski lahki in moški težki kategoriji

Po tem, ko smo prejšnji teden dobili finalista v velterski in lahki kategoriji, sta ta teden na vrsti ženska lahka in moška težka kategorija. Na drugi izmed treh končnic bomo lahko spremljali boje nekaterih najboljših bork in borcev organizacije PFL, med katerimi je največje ime zagotovo dvakratna olimpijska prvakinja v judu in aktualna prvakinja organizacije Kayla Harrison. Prenos v živo na VOYO se začne ob 23.55.

Za ogrevanje pred polfinali se bo najprej odvilo pet borb borcev, ki se v polfinale niso uvrstili, nato pa sta na vrsti dve polfinalni borbi v moški težki kategoriji in dve v ženski lahki kategoriji, ki si jih boste lahko ogledali v živo na VOYO. Prva polfinalna borba bo potekala v težki kategoriji, pomerila se bosta Rus Denis Goltsov in Hrvat Ante Delija. 31-letni Rus je v rednem delu zabeležil dve zmagi, v polfinalu pa je bil že v sezoni 2019, ko je izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu kategorije Aliju Isajevu. Nasproti mu bo stal prav tako 31-letni Delija, ki smo ga lahko pred prihodom v PFL spremljali tudi v organizaciji KSW. Hrvat je prvo borbo rednega dela izgubil proti prvouvrščenemu borcu Cappelozzi, v drugi borbi pa je s tehničnim nokavtom premagal Chandlerja Cola in si tako zagotovil mesto v končnici. Prvi polfinale v ženski lahki kategoriji bi morala biti borba med 26-letno Brazilko Larisso Pacheco in 30-letno Američanko Taylor Guardado. Obe borki sta redni del opravili z dvema zmagama, a je bila Pachecova precej bolj prepričljiva, saj je dvakrat zmagala z nokavtom v prvi rundi, medtem ko je Guardadova dvakrat slavila po soglasni sodniški odločitvi. A prvouvrščena Brazilka je morala borbo odpovedati in nadomestila jo je petouvrščena po rednem delu, prav tako 26-letna Brazilka Mariana Morais. Moraisova je v rednem delu najprej po tehničnem nokavtu v prvi rundi izgubila proti prvakinji Harrisonovi, nato pa po deljeni sodniški odločitvi premagala Kaitlin Young. Predzadnja borba večera bo pripadla drugemu polfinalu moške težke kategorije. Nasproti bosta stala prvo- in četrtouvrščeni borec po rednem delu, Bruno Cappelozza ter Jamelle Jones. Oba borca sta po rednem delu neporažena, a se je Brazilec Cappelozza boril dvakrat, Američan Jones pa zgolj enkrat. Oba borca v karieri beležita 12 zmag, 32-letni Cappelozza ob tem še pet porazov, leto starejši Jones pa šest porazov. Zadnja borba večera in drugi polfinale v ženski lahki kategoriji bo potekal med aktualno prvakinjo, Američanka Kaylo Harrison, ter precej manj izkušeno Novozelandko Genah Fabian. Harrisonova je pri desetih zmagah v mešanih borilnih veščinah še neporažena, Fabianova pa ima ob štirih zmagah en poraz, ki ga je doživela na svojem debiju v organizaciji PFL maja 2019. Oktobra istega leta bi se morali borki v polfinalu takratne sezone sicer že pomeriti, a je morala takrat Fabianova dvoboj preklicati zaradi zdravstvenih težav, Harrisonova pa se je nato pomerila z Bobbi Jo Dalziel – borko, ki je Fabianovi zadala edini poraz v karieri. Redni del sezone PFL je sestavljen iz šestih dogodkov, na katerih borci nabirajo točke za čim višjo uvrstitev na lestvici. Vsak borec se pomeri z dvema nasprotnikoma in poskuša zbrati čim več točk. Nato najboljši štirje borci iz vsake kategorije (pet moških in ena ženska kategorija) potujejo v končnico, ki se razplete na treh dogodkih. Na finalnem dogodku sezone pa se po dva borca iz vsake kategorije, ki jima uspe izločiti nasprotnika v končnici, pomerita v velikem finalu, ki prinaša zmagovalni pas in denarno nagrado v višini enega milijona ameriških dolarjev (približno 840 tisoč evrov). Seznam vseh borb večera: 2. Polfinale ženske lahke kategorije: Kayla Harrison – Genah Fabian 2. Polfinale težke kategorije: Bruno Cappelozza – Jamelle Jones 1. Polfinale ženske lahke kategorije: Taylor Guardado – Mariana Morais 1. Polfinale težke kategorije: Denis Goltsov – Ante Delija Renan Ferreira – Stuart Austin Carl Seumanutafa – Muhammed DeReese Marina Mokhnatkina – Claudia Zamora Miranda Barber – Amanda Leve Christian Lohsen – Jonas Flok