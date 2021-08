PFL končnica 3: Znana bosta še zadnja finalista

Za ogrevanje pred polfinali se bo najprej odvilo šest borb borcev, ki se v polfinale niso uvrstili. Sledita dve polfinalni borbi v moški poltežki kategoriji in dve v moški lahki kategoriji, ki si jih boste lahko ogledali v živo na VOYO.

Redni del sezone PFL je sestavljen iz šestih dogodkov, na katerih borci nabirajo točke za čim višjo uvrstitev na lestvici. Vsak borec se pomeri z dvema nasprotnikoma in poskuša zbrati čim več točk. Nato najboljši štirje borci iz vsake kategorije (pet moških in ena ženska kategorija) potujejo v končnico, ki se razplete na treh dogodkih. Na finalnem dogodku sezone pa se po dva borca iz vsake kategorije, ki jima uspe izločiti nasprotnika v končnici, pomerita v velikem finalu, ki prinaša zmagovalni pas in denarno nagrado v višini enega milijona ameriških dolarjev (približno 840 tisoč evrov).