Po borbi z jezo in razočaranjem končno občutila ponos

Kaja Kajzer je imela na olimpijskih igrah izjemno zahteven žreb in v prvem krogu izpadla proti stari znanki, Izraelki Timni Nelson Levy . "Seveda se sekiram. Nisem vedela, kaj se je zgodilo, nisem videla, da izgubljam. Tudi trener ni reagiral, bil je miren," je takrat povedala 24-letnica, ki je kasneje preko Instagrama sporočila, da se zaradi negativnih komentarjev in sporočil začasno odjavlja iz vseh družbenih omrežij.

Od njenega poraza v Parizu je minil slab mesec, slovenska športnica pa se je zdaj vrnila na Instagram in se ob fotografiji, na kateri je odeta v slovensko zastavo, izpovedala pred celim svetom. "Olimpijske igre. Sanje vsakega športnika. Na njih sem nastopila drugič. Cilj in želja je bila medalja. Po končanem nastopu pa šok, praznina, nemoč, sram, jeza, razočaranje. Neizpolnjene, podrte sanje. Ampak ... Zelo sem ponosna nase! Zakaj? Le sama dobro vem, čez kaj vse sem šla. Koliko preizkušenj in ovir me je čakalo na poti. Kolikokrat sem skoraj vrgla puško v koruzo. In marsikdo bi jo. Tudi jaz bi jo, če ne bi imela ob sebi tako močne podpore. Velikokrat sem se spraševala, zakaj. Zakaj ravno jaz? Tega si ne zaslužim! Usoda včasih izbira čudne poti, ki jih ne moremo razumeti. Prepričana pa sem, da bo moje trdo delo, disciplina, odrekanje in žrtvovanje enkrat nekje poplačano! Neizmerno sem hvaležna za vso vašo podporo, vsako lepo besedo, željo, čestitko. Ponosna sem, da zastopam barve Slovenije," je zapisala mlada slovenska judoistka.