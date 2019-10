Po Formuli še UFC: Bodo brhka dekleta kmalu preteklost?

Ne le zanimive borbe v oktagonu, poglede obiskovalcev in televizijskih gledalcev privlačijo tudi brhke mladenke, ki se med rundami sprehodijo po kletki. Po mnenju županje Melbourna je ta 'tradicija' povsem zastarela, glavni mož UFC Dana White pa je stopil v bran lepotičkam in izpostavil, da so dekleta izjemno pomemben člen organizacije.

UFC se je po dolgem času vrnil v Avstralijo, v borilnem prazniku UFC 243 sta se v oktagonu pomerila Robert Whittaker in njegov izzivalecIsrael Adesanya, slednji pa se je v drugi rundi veselil šampionskega pasu srednje kategorije.

Dana White je stopil v bran lepotičkam, ki so dobila naziv 'dekleta iz oktagona'. FOTO: AP

Dogodek so popestrila tudi brhka dekleta, ki se med rundami že tradicionalno sprehodijo po kletki. A lepotičke, ki so redne spremljevalke UFC karavane so se pred dogodkom znašle na tapeti, po mnenju nekaterih avstralskih političnih figur, gre namreč za izpeto tradicijo. Županja Melbourna Sally Capp je bila pred prihodom UFC karavane namreč prepričana, da bi morala sama organizacija premisliti o prisotnosti brhkih lepotičk med rundami in spremeniti svoje zastarelo prepričanje.

"Smo v letu 2019, ali res potrebujemo pomanjkljivo oblečena dekleta, da se sprehajajo po oktagonu med rundami? To je skrajno seksistično in zelo zastarelo," je v pogovoru za Herald Sundejala županja in kot primer navedla Formulo 1, kjer so z minulo sezono opustili navado t.i. grid girls:"Hostese niso več del Formule 1, tudi pri profesionalnem pikadu so ukinili spremljevalke, ki spremljajo tekmovalce na prizorišče. Mislim, da je čas, da se premaknemo naprej."

