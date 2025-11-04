Po košarkarski ZDA trese še stavniška afera v MMA

Komajda se je vsaj malce polegel prah po razkritju odmevne košarkarske stavniške afere, v katero so bili vpleteni trener NBA franšize Portland Trail Blazers Chauncey Billups, član Miami Heata Terry Rozier in Damon Jones, ZDA očitno trese nova tovrstna afera.

Vselej dobro obveščeni novinar Ariel Helwani je v svojem podkastu razkril, da je večje število borcev prejelo ponudbe, da namerno izgubijo svoje borbe. Do zdaj sta te navedbe potrdila (že) dva borca, in sicer Vince Morales, ki tekmuje v peresnolahki kategoriji, in borka slamnate kategorije Vanessa Demopoulos. "To, kar se zdaj dogaja glede stavnic, je katastrofalno za naš šport. Ni skrivnost, da so mi pred časom za prirejanje končnega razpleta ene od borb ponudili znesek v vrednosti 70.000 dolarjev (slabih 61.000 evrov). To je nekaj, kar je povsem v nasprotju z mojimi življenjskimi in poklicnimi nazori, pa čeprav sem na koncu izgubil to prekleto borbo," je Morales zapisal na družbenem omrežju "X".

Stavniška afera je izbruhnila po zelo sumljivi borbi v peresni kategoriji med Isaacom Dulgarianom in njegovim izzivalcem Yadierjem Del Vallejem na zadnji MMA prireditvi UFC Vegas 110, ki je bila na sporedu 1. novembra. Čeprav je Dulgarian veljal za velikega favorita, so se le nekaj minut pred začetkom omenjenega dvoboja stavniške kvote povsem obrnile na glavo v korist Del Valleja. Še posebej za zmago slednjega že v prvi rudni borbe, kar je še dodatno povečalo sum, da se v ozadju odvijajo nečedni posli. Stavnice so se hitro odzvale, nekatere od njih so zaustavile nadaljnja vplačila, druge pa so ponudile vračilo denarja. Del Valle je v sami borbi v nasprotju s pričakovanji prepričljivo opravil s favoriziranim nasprotnikom in Dulgariana prisilil v predajo že v prvi rundi. Po poročanju novinarja Harryja Maca je Zvezni preiskovalni urad (FBI) že opozoril vodstvo organizacije UFC na sum prirejanja končnega razpleta borb. In teh naj bi bilo po zadnjih informacijah več kot 100 (!), pri katerih je bilo ugotovljeno sumljivo gibanje stavniških kvot.

Isaac Dulgarian in Yadier Del Valle v boju za zmago na zadnji MMA prireditvi UFC Vegas 110. FOTO: Profimedia icon-expand