Po sedmih letih se bosta znova srečala v oktagonu, tokrat za šampionski pas

Pisal se je december 2015, ko sta se v UFC-jevem oktagonu pomerila Američan Kamaru Usman, ki je nekaj mesecev pred tem slavil v borilnem resničnostnem šovu The Ultimate Fighter in obetavni Anglež Leon Edwards. Usman se je predvsem po zaslugi dominantne rokoborbe po treh rundah veselil zmage po soglasni sodniški odločitvi, Edwards pa je tako doživel šele svoj tretji poraz v profesionalni karieri in drugega pod okriljem UFC-ja. A težko bi našli koga, ki bi si takrat upal staviti, da bo Usman čez nekaj manj kot sedem let eden najdominantnejši UFC-jev prvak, Edwards pa po devetih zaporednih zmagah izzivalec za naslov prvaka. A točno to se je zgodilo, oba borca sta od njunega prvega spopada dalje opravila z vsemi izzivalci in se bosta tako po skoraj sedmih letih znova srečala v oktagonu. Tokrat pa bo na voljo največja možna nagrada, saj bo Usman še šestič branil šampionski pas, medtem ko bo Edwards poskušal postati prvi angleški prvak v UFC-ju po Michaelu Bispingu (ki je bil prvak srednjetežke kategorije med junijem 2016 in novembrom 2017).