Borilni športi

Po tragični nesreči: 'Joshua se vrača, a dvoboj s Furyjem odpade!'

London, 20. 02. 2026 16.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Anthony Joshua

Boksarski promoter Eddie Hearn je napovedal povratek angleškega superzvezdnika Anthonyja Joshue. 36-letnik je bil konec lanskega leta v Nigeriji vpleten v tragično prometno nesrečo, v kateri je bil huje poškodovan, življenje pa sta izgubila njegova dva bližnja prijatelja. Joshua naj bi se v ring vrnil konec letošnjega poletja.

Anthony Joshua udeležen v prometno nesrečo
Anthony Joshua udeležen v prometno nesrečo
FOTO: X

Po tragični nesreči v domovini njegovih staršev je obstajalo ogromno govoric, ki so napovedovale upokojitev Anthonyja Joshue, a vendarle se zdi, da bo izjemni Anglež nadaljeval svojo športno pot. V Nigeriji je Joshua izgubil dva prijatelja in člana strokovnega štaba, Sino Ghamija in Kevina Latifa Ayodeleja. 36-letnik je utrpel lažje poškodbe, ki so terjale nekajdnevno okrevanje v bolnišnici. Po tragediji se je Joshua odločil, da se za nekaj časa umakne iz javnega življenja.

Zdaj pa je njegov promoter Eddie Hearn znova oživil govorice o povratku nekdanjega imetnika šampionskega pasu težke kategorije. "Prvoten načrt je bil, da se vrne že marca, zdaj vidimo, da to ne bo mogoče," je začel Hearn, ki je naslovil tudi dlje časa pričakovani dvoboj proti Tysonu Furyju: "Dvoboj proti Furyju bi moral biti na sporedu avgusta, to seveda odpade. Verjamem, da se bo vrnil konec poletja, a fizično zagotovo še ni v pravem stanju."

Preberi še Joshua se je oglasil po tragični nesreči

"Zaenkrat počivamo in se pripravljamo, če bo možno, ga bomo v ring spravili do julija. Če hočemo to izvesti, bo moral s trening kampom začeti že v naslednjih tednih oz. mesecih," je še povedal najbolj znani promoter na svetu.

anthony joshua prometna nesreča povratek eddie hearn tyson fury

FNC prvič v Slavonskem Brodu, vrača se ena največjih zvezd organizacije

