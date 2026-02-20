Po tragični nesreči: 'Joshua se vrača, a dvoboj s Furyjem odpade!'

Po tragični nesreči v domovini njegovih staršev je obstajalo ogromno govoric, ki so napovedovale upokojitev Anthonyja Joshue, a vendarle se zdi, da bo izjemni Anglež nadaljeval svojo športno pot. V Nigeriji je Joshua izgubil dva prijatelja in člana strokovnega štaba, Sino Ghamija in Kevina Latifa Ayodeleja. 36-letnik je utrpel lažje poškodbe, ki so terjale nekajdnevno okrevanje v bolnišnici. Po tragediji se je Joshua odločil, da se za nekaj časa umakne iz javnega življenja.

Zdaj pa je njegov promoter Eddie Hearn znova oživil govorice o povratku nekdanjega imetnika šampionskega pasu težke kategorije. "Prvoten načrt je bil, da se vrne že marca, zdaj vidimo, da to ne bo mogoče," je začel Hearn, ki je naslovil tudi dlje časa pričakovani dvoboj proti Tysonu Furyju: "Dvoboj proti Furyju bi moral biti na sporedu avgusta, to seveda odpade. Verjamem, da se bo vrnil konec poletja, a fizično zagotovo še ni v pravem stanju."