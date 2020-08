Po Tysonu še Oscar de la Hoya: Moj direkt je hitrejši kot kadarkoli

"Govorice držijo in s treningi začnem v naslednjih tednih. Pogrešam ring, boks mi je všeč. Vse mi je dal in pogrešam ga," je za ESPN potrdil Oscar de la Hoya, ki se ga je v času aktivne kariere prijel vzdevek Zlati fant. Za razliko od Mika Tysona, ki se bo septembra pomeril z rojakom Royem Jonesom, pa ima De la Hoya še veliko večje apetite, saj napoveduje, da ne bo šlo zgolj za ekshibicijo.

"Minilo je veliko časa, to je res, a moj direkt je resnično hitrejši kot kadarkoli. Moram zagotoviti, da bom v popolni formi, da bom zdrav. To pa se bo zgodilo v naslednjih tednih. Tako da bomo videli,"je nadaljeval De la Hoya.

'Zahtevajo preveč denarja in pozabljajo na to, da je potrebno trdo garati'

47-letni v kalifornijskem Montebellu rojeni borec se je nazadnje (uradno) boril leta 2008, ko ga je s tehničnim nokavtom v osmi rundi premagal takrat še vzhajajoči filipinski zvezdnik Manny Pacquiao. Ne samo De la Hoyev okrvavljen obraz, njegovo slovo od vrhunskega boksa so v prihodnjih mesecih zaznamovale tudi zgodbe o boju z zasvojenostjo z alkoholom in drogami. De la Hoya je v Atlanti 1996 osvojil tudi zlato olimpijsko odličje, kot profesionalec pa je postal svetovni prvak v kar šestih različnih kategorijah.

"Tekmeci niso takšni kot pred 15 do 20 leti. Vsi zahtevajo preveč denarja in pozabljajo na to, da je potrebno trdo garati, to pa je zame velika prednost, saj vem, kako je to težko. Znam se tudi inteligentno boriti v ringu," je prepričan De la Hoya.