Podčetrtek bo gostil dve evropski prvenstvi in evropski pokal v judu

Največ pozornosti je bila seveda deležna Andreja Leški , ki je znova navdušila z izjemni borbami, ki so ji na koncu tako kot leta 2021 prinesle srebrno medaljo. "Po eni strani je ob odmevnem rezultatu vsakič znova neko olajšanje, ker res trdo delamo za te uspehe in rezultate, po drugi strani pa sem že dokazala sebi in drugim, da spadam sem, tako da je bil ta uspeh ponovno pokazatelj tega," je z nasmeškom na obrazu priznala simpatična Koprčanka, ki pa se zaveda, da bo morala tudi kot svetovna podprvakinja trdo garati, da je tekmice ne bodo ujele: "Ne morem kar ostati tukaj. Poskušala bom še dodati, tukaj na takem nivoju lahko vsake najmanjše spremembe naredijo neko razliko, ker smo vsi različno fizično pripravljeni, vsi si želimo najvišjih rezultatov, tako da je res potrebno dodati kakšen procent tukaj, kakšen procent tam, tako da je potem skupni napredek res viden."

Pri Judo zvezi Slovenije so v ta namen organizirali druženje z mediji, na katerem so predstavili dogodke, ki jih ima letos čast gostiti Slovenija. Še pred predstavitvijo dogodkov pa so se nam predstavili nekateri slovenski reprezentanti, ki so Slovenijo zastopali na svetovnem prvenstvu v Dohi.

Judoistka ljubljanskega Bežigrada je delila tudi zanimivo zgodbo, povezano z njeno nasprotnico v obeh finalih svetovnih prvenstev Clarisse Agbegnenou : "Najbolj se spomnim, ko sem se prvič borila z njo na mednarodnih pripravah v Španiji, ko me še ni poznala. Takrat sva se prijeli in sem jo takoj vrgla na ippon. Tako da takrat sem si prav rekla: Ne, sedaj sem se izdala! In res je, tudi ona mene študira, tudi ona mene dobro pozna, razlike so majhne, tako da bo tudi naslednjič odločala vsaka malenkost."

Andreji sta se na druženju z mediji pridružili tudi klubski kolegici Kaja Kajzer in Patricija Brolih , ki imata misli že usmerjene v ta konec tedna, ko se bo slovenska judo reprezentanca merila na Grand Prixu v Linzu. Brolihova je po njenih besedah naposled začela verjeti vase in upa, da bo formo še stopnjevala, Kajzerjeva pa je priznala, da bi ji še kakšne priprave na Japonskem prav prišle, čeprav je že dokazala, da se lahko enakovredno meri z vsako nasprotnico iz svoje kategorije.

V Linzu se bo boril tudi Vito Dragič , ki se je na SP podal nedolgo po operaciji kolen. In čeprav mu je v Dohi dobro kazalo, ga je znova doletela smola: "Definitivno mi ni žal, da sem šel na tekmo, ker svetovno prvenstvo prinaša dosti točk, tako da mi je zmaga prinesla veliko točk zaradi tega, ker nas je malo manj v kategoriji, kot je tekmovalcev v ostalih kategorijah. Tako da ja, v bistvu lahko rečem, da mi je šlo dobro, žal pa mi je bila ponovno na poti nesreča." Bistričan je namreč v drugi borbi staknil izpah levega palca in zlom dlančnice, a bo v lovu na točke za olimpijske igre v Linzu stisnil zobe.

Samo na veteranskem EP organizatorji pričakujejo udeležbo prek 500 tekmovalcev, kar organizatorjem predstavlja predvsem logističen zalogaj. "Veteransko evropsko prvenstvo je res specifika. Je povsem drugačno tekmovanje od preostalih, saj tukaj poteka akreditacija vsak dan in ni tako kot na preostalih tekmah. Ko prideš prvi dan, se akreditiraš, greš v hotele in v naslednjih dneh je tekmovanje. Tukaj se res dogaja vsak dan. A ekipa res vrhunsko dela, kar je dokazala že v preteklih letih, in vsi skupaj se trudimo, da bomo zadovoljili želje in potrebe veteranov," je še dodala nekdanja olimpijska prvakinja.

"Moram reči, da delamo z ekipami zelo dobro, so zelo odzivne in imamo že dosti prijavljenih tekmovalcev," je o pripravah na prvenstvo povedala slovenska šampionka Urška Žolnir Jugovar , ki je tokrat v vlogi predsednice organizacijskega odbora.

Če je Katar z odliko opravil s premiernim svetovnim prvenstvom, pa se bo morala junija v vlogi gostiteljice izkazati Slovenija. Podčetrtek bo namreč med 8. in 11. junijem gostil evropsko prvenstvo za veterane, nato pa 12. in 13. junija še evropsko prvenstvo v judo katah.

"Lahko poudarim, da smo v zgodovini Slovenije zdaj že dvakrat uspešno izvedli evropsko prvenstvo v katah, in sicer v letih 2012 in 2018. Tokrat bo torej tretjič in mislim, da bomo prvenstvo še nadgradili," je povedal član organizacijskega odbora Robert Kojc , ki je dodal, da je prijavljenih že okoli 250 tekmovalcev. Med njimi bodo tudi štiri predstavnice Slovenije, ki po besedah Kojca z lepimi rezultati redno dokazujejo, da v Sloveniji: "Imamo tradicijo, imamo znanje in imamo voljo tukaj poseči po še več."

"Midve sva v bistvu s katami začeli že nekaj časa nazaj kot del polaganja pasov. Potem pa sva se odločili, da bi se v tem mogoče preizkusili tudi na bolj tekmovalen način in sva začeli z Ju-no kato, ampak sva se potem na celi tej poti srečale z našim trenerjem Igorjem (Albrehtom op. a.), ki pa je v preteklosti tekmoval v Katame-no kati in je res velik strokovnjak na tem področju in naju je potem prepričal, da se tudi midve preizkusiva v tem in zaenkrat se je izkazalo za zelo uspešno," je pot v kate opisala Kira, sicer starejša v tekmovalnem tandemu, v katerem je skupaj z mlajšo sestro.

Z najbolj odmevnim uspehom zaenkrat se lahko pohvalita Kira in Kora Kojc , ki sta na lanskem svetovnem prvenstvu v konkurenci do 23 let osvojili drugo mesto.

"Zelo pomembna sta neka osnovna komunikacija in sodelovanje, hkrati pa imajo veliko vpliva tudi klubski trenerji in naš reprezentančni trener Igor. Ker sva sestri, je to lahko res en velik plus, ker se dobro poznava in tudi razumeva ne samo na treningih, ampak tudi med tekmovanji. Pred vsakršnim izzivom ne greva ena proti drugi, ampak imava zmeraj v mislih, da delava skupaj in sodelujeva proti temu izzivu," pa je sodelovanje v sestrski navezi opisala Kora.

Poleg sester, ki zastopata Športno društvo Polytema, slovensko ekipo sestavljata še tekmovalki Judo kluba Sokol Tina Jaklič in Živa Vilfan, ki tako kot sestri Kojc tekmujeta v Katame-no kati. "Jaz bi rekla, da tekmovalnosti skorajda ni občutiti, treninge imamo tudi skupaj, tako da si v bistvu na treningih pomagamo in si delimo ideje, tako da bi rekla, da je bolj prisoten ekipen duh kot pa tekmovalnost," je poudarila Tina, Živa pa je priznala da ji vadba kat nato pomaga tudi pri klasičnem judu: "V bistvu vse punce v ekipi vedo in tudi ni skrivnost, da veliko raje treniram v narekovajih običajen judo. Veliko več časa tudi posvečam borbam, je pa res, da nekako sedaj parter bolje razumem in ga imam veliko raje, ker sem ga prej bolj kot ne sovražila. Odkar treniram Katame-no kato, tudi kadar grem na tekmo, zaključim kakšno borbo tudi v parterju."