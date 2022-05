Pogačnikova je šla borbo po borbo, dokler ji niso okoli vratu obesili medalje

V Antalyji nisem bila 'prava'. Na pripravah, ki so sledile tekmi sem potem imela tudi manjšo krizo na pripravah tako da hvala bogu, da sta me Brane (Vuzem op. a.) in Grega (Brod op. a.) ves čas spodbujala in mi pomagal iti čez to. Cilj je bil priprave samo 'preživeti' brez kakšne večje poškodbe, kar ni povsem uspelo, ker sem si poškodovala gleženj. Problem smo potem sanirali s pomočjo fizioterapije Čebokelj, ki so mi šli zelo na roko, ker so me vsak da vzeli na terapijo izven urnika in mi pomagali sanirati poškodbo.

Konec marca je Pogačnikova vseeno rutinirano osvojila še deveti zaporedni naslov državne prvakinje, nato pa odšla na tekmo in priprave v Antalyjo, kjer so se težave še namnožile.

Anka Pogačnik je leto 2022 začela udarno. Najprej je na tekmi evropskega pokala v Sarajevu zasedla drugo mesto, nato na tekmi enakega ranga v Pragi finalni poraz iz bosanske prestolnice maščevala in posegla po zlatu. Potem pa so se za Kranjčanko začele zdravstvene težave ...

Ogrevanje je bilo super. Pri tem in pri pripravah na dan tekme mi je najbolj pomagal David Štarkel , s katerim imava nek kompromis, da na ogrevanjih jaz pomagam njemu in on pomaga meni. Mislim, da sva že odkar sva skupaj trenirala pri Sankakuju res dobra ekipa.

Ne, 'zbijanje' je šlo kot po planu. Tega sem že tako navajena, da točno vem kateri dan moram imeti koliko kilogramov in tako nisem imela težav. Me je pa na dan tekme malo vrglo iz tira, ker sem bila izžrebana za naključno tehtanje, na katerem imaš lahko pet odstotkov več od meje posamezne kategorije. Čeprav sem vedela, da to ne bo problem, mi je vseeno to prekinilo ogrevanje in malo pokvarilo ritem priprave na tekmo.

Ja, v Sofijo sem šla povsem sproščeno in brez pričakovanj. Vem, da sem se sposobna boriti z vsemi borkami in tudi, da če imam dober dan lahko premagam praktično vsako nasprotnico. Na tekmo sem šla le s ciljem, da grem ne glede na žreb borbo po borbo in poskušam prikazati kar se da dober judo.

Iz priprav sem prišla tik pred velikonočnim vikendom in potem sem od trenerjev dobila nekaj dni pavze, da se povsem odklopim od juda, da spočijem tako telo kot tudi, lahko bi rekla predvsem glavo. Zadnjih 14 dni pred tekmo pa nisem imela več kaj dosti za narediti ... V bistvu sem razmišljala samo še o kdaj in kje imam treninge, kako priti na pravo težo in to je več ali manj to, s tekmo se nisem obremenjevala.

Kako so potem po bolezni in poškodbi potekale priprave na evropsko prvenstvo?

Ja, vedela sem, da moram borbo kljub kaznim pripeljati do konca. Zavedala sem se, da sem močnejša, da nasprotnica ni pretirano nevarna in uspelo mi je. Ko sem prišla po prvi borbi dol iz blazine sem rekla Gregu, da morava nekaj spremeniti in drugače poviti gleženj. Tako da sem se do druge borbe več ali manj ukvarjala s tem, da na novo povijem gleženj. Pomagali pa so mi tudi avstrijski fizioterapevti, ki so mi noge pošpricali z nekim posebnim sprejem, po katerem potem ne drsi.

V bistvu so bile. Ko sem prišla prvič na blazino, sem bila nekoliko presenečena nad podlago, ker je precej drselo, najverjetneje zaradi razkužila. In med prvo borbo mi je dvakrat kar grdo spodrsnilo. Še posebej sem imela težave z desno nogo, ker sem imela povit gleženj, tako da sem dobila dve kazni povsem po nepotrebnem in to že v prvi minuti, kar je bil malo čuden občutek.

Nisem se hotela preveč ubadati s pričakovanji in medaljo, sem pa bila zelo motivirana, ker sem bila na evropskih prvenstvih mislim, da že štirikrat sedma in sem res hotela več.

Ja en prijem je dovolj. V tem je najmočnejša in samo enkrat sem se postavila narobe in nato padla.

In tako dobra tekmovalka, kot je ona, večkratna evropska prvakinja, ki je lani tudi osvojila olimpijsko medaljo, je to znala izkoristiti.

Žal ne, sva pa se z Van Dijke borile že na lanskem evropske prvenstvu in to prav tako v četrtfinalu. A žal tudi tokrat ni šlo. Imela sem načrt kako se ji zoperstaviti, kako ji preprečevati 'njen' prijem v katerem je najmočnejša in celo borbo mi je to uspevalo, potem pa sem tik pred koncem rednega dela naredila napako in ji dopustila, da me prime okoli boka.

Prva ovira do medalje je bila Britanka, ki je verjetno tudi dobro poznate. Lani ste jo tudi premagali v finalu Grand Prixa v Zagrebu ...

Ja, Angležinjo tudi dobro poznam, letos sva se že srečale na pripravah. Tako, da sem vedela kaj pričakovati, vedela sem, da sem močnejša, vedela sem, da imam priložnost uvrstiti se v borbo za medaljo in res mi je uspelo.

Prej ste dejali, da ste v Sofijo prišli sproščeni in brez pričakovanj, kaj pa ko ste bili enkrat v boju za medaljo?

Vseeno se nisem preveč obremenjevala. Ponavljala sem si v glavi, da grem na blazino kot sem šla na prvo borbo ...

Ste bili pred borbo nervozni?

Niti ne, samo tisti občutek, da je najhuje, ko že imaš za sabo tri dobre borbe, pa še vedno lahko ostaneš brez medalje. Borbe za medaljo so na velikih tekmah zame daleč najtežje zato, ker finalni blok poteka kasneje. Med rednim delom in borbami za medalje je okoli dve uri časa, v katerih se moraš spočiti, malo regenerirati in potem znova ogreti in pripraviti na še zadnjo borbo.

Kako vas je na borbo pripravil Gregor Brod?

Grega me je v bistvu pustil na miru, se pa je vmes, ko sem jaz za pol ure zadremala, da se malo spočijem, pogovoril z Davidom. Tako da sta z njim naredila taktiko, kako me ogreti in narediti razpoloženo ter motivirano za borbo. Tako, da mislim, da je bila tukaj David res ključ, da je naredil to, kar mu je naročil Grega, da me je zbudil in me dobro ogrel in pripravil na borbo.

V borbi za tretje mesto pa vas je čakala še ena Nizozemka ...

Ja, tudi njo sem poznala, vedela sem, kaj počne, enkrat, sicer že dolgo nazaj sva se borile na tekmi in me je premagala. Vedela sem, da ima zelo neugoden judo, da je visoka borka in da se bori zelo defenzivno, da se bori ekstremno desno, da jo je težko vreči … Ampak sem vedela, da jo lahko tudi na druge načine premagam.