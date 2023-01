Pogačnikova po uspehu kariere postala še slovenska judoistka leta 2022

V Ljubljani so bile slovenskim judoistkam, judoistom in judo klubom podeljene tradicionalne nagrade za najboljše v letu 2022. Judoist leta je postal Vito Dragič, judoistka leta pa Anka Pogačnik, ki je na evropskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo in s tem dosegla uspeh kariere. Nagrada za najboljši klub je romala v roke ljubljanskega Judo kluba Bežigrad.

Judoistka leta je postala članica Judo kluba Triglav Kranj Anka Pogačnik, ki se je na lanskem evropskem prvenstvu v Sofiji s štirimi zmagami zavihtela na zmagovalni oder in s tem poskrbela za že 52. slovensko medaljo na evropskih članskih prvenstvih v judu.

icon-expand Dobitnice medalj na EP v kategoriji do 70 kilogramov FOTO: EJU - Kostadin Andonov

31-letna Kranjčanka je že pred evropskim prvenstvom, ki je potekalo konec aprila, napovedala dobro sezono. Najprej je na evropskem pokalu v Sarajevu osvojila drugo mesto in nato na evropskem pokalu v Pragi še zmagala. Dobro formo je po tretjem mestu na EP dopolnila še s petim mestom na sredozemskih igrah v Oranu in sedmim mestom na evropskem pokalu v italijanskem Riccioneju, uspešno sezono pa je sklenila z zmago na odprtem prvenstvu Oceanije, ki je potekalo v Perthu.

Drugo mesto med dekleti je pripadlo 24-letni Maruši Štangar (Judo klub Olimpija), ki je v minulem letu osvojila bronasti medalji na sredozemskih igrah v Oranu ter na Grand Slamu v Bakuju, uspeh pa dopolnila še s tretjim mestom na evropskem pokalu v avstrijskem Oberwartu in drugim mestom na evropskem pokalu v Riccioneju.

icon-expand Maruša Štangar – tretja na sredozemskih igrah v Oranu FOTO: Aleš Fevžer

Tretja najboljša v ženski konkurenci je bila Metka Lobnik (Judo klub Apolon Maribor), ki je na evropskem pokalu v Dubrovniku osvojila srebrno medaljo, na evropskem pokalu v Sarajevu zmagala, uspeha pa je dopolnila še z drugim mestom v Oberwartu in tako kot Štangarjeva z drugim mestom v Riccioneju. Uspešno sezono je 21-letnica dopolnila v Avstraliji, kjer je na odprtem prvenstvu Oceanije dosegla drugo mesto. Lobnikova je sicer poleg drugega mesta v članski konkurenci prejela tudi nagrado za najboljšo mlajšo članico (starostna kategorija do 23 let). Judoist leta je znova postal Vito Dragič (Judo klub Impol), ki je tako kot Lobnikova zmagal na evropskem pokalu v Sarajevu, nato slavil še na mediteranskih igrah in uspeh dopolnil z drugim mestom v Perthu.

icon-expand Vito Dragič FOTO: Aleš Fevžer

Drugi najboljši judoist je postal Dragičev konkurent v kategoriji nad 100 kilogramov Enej Marinič (Judo klub Branik Maribor), ki se je na evropskih pokalih v Cluju ter Oberwartu uvrstil tik pod stopničke, na začetku oktobra z drugim mestom na evropskem pokalu v Podčetrtku razveselil domače občinstvo in nato največji uspeh na mednarodni sceni dosegel s tretjim mestom na Grand Slamu v Abu Dabiju. Poleg naštetih uspehov je z Branikom prvič v zgodovini kluba postal tudi zmagovalec prve slovenske judo lige.

icon-expand Enej Marinič FOTO: EJU - Rok Rakun

Tretje mesto pa je pripadlo nekdanjemu evropskemu mladinskemu podprvaku Martinu Hojaku (Judo klub Bežigrad). 25-letnik je na mediteranskih igrah ostal brez medalje in se uvrstil na sedmo mesto, na Gran Prixu v Zagrebu je bil odličen peti, največji uspeh sezone pa mu je uspel na odprtem prvenstvu Oceanije v Perthu, kjer je vse štiri nasprotnike prepričljivo premagal in si okoli vratu nadel zlato medaljo.

icon-expand Metka Lobnik, Martin Hojak, Anka Pogačnik, Vito Dragič in selektor Gregor Brod FOTO: Judo zveza Slovenije

Judo zveza Slovenije je nagrade najboljšim judoistom in judoistkam podelila tudi v mlajših starostnih skupinah ter v klubski konkurenci. Tako v moški in ženski kot tudi v točkovanju za Slovenski pokal 2022 se je najbolje izkazal Judo klub Bežigrad. Poleg rednih priznanj je JZS podelila tudi 25 posebnih priznanj. Sestri Kira in Kora Kojc (Športno društvo Polyteam) sta prejeli priznanje za osvojeno drugo mesto na svetovnem prvenstvu v katah, Jaka Kolbl Krokar (Judo klub Jesenice) je prejel priznanje za dvajset let dela na področju inkluzivnega juda, ljubljanski Judo klub Sokol pa priznanje za izjemno delo in vključevanje inkluzivnih judoistov v judo kate. Marko Prodan (Športno društvo Gib Šiška) je prejel priznanje za osvojeno prvo mesto na svetovnem veteranskem prvenstvu.