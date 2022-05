Pogačnikovi bron na EP, Leškijeva izgubila že v drugem krogu

V repasažu pa se je Pogačnikova pomerila z Britanko Kelly Petersen Pollard . Po 45 sekundah je Slovenki uspela nožna tehnika s katero si je prislužila wazaari. Pogačnikova je bila kljub vodstvu aktivnejša od tekmice in je borbo pametno pripeljala do konca ter si tako zagotovila borbo za bronasto odličje. Tam jo je čakala Nizozemka Hilde Jager , s katero se je naša borka pomerila le enkrat v karieri in izgubila, a tokrat je bilo povsem drugače. Kranjčanka je borbo nadzorovala od prve do zadnje sekunde in bila precej aktivnejša tekmica. To so opazili tudi sodniki, ki so Nizozemki prisodili tik pred iztekom rednega dela prisodili še odločilno tretjo kazen in Slovenka je lahko planila v jok sreče.

Anka Pogačnik je tekmovanje najboljših borcev na stari celini začela odlično in že v prvem krogu suvereno premagala Turkinjo Fidan Ogel . Sprva sta obe borki prejeli po dve kazni, po skoraj dveh minutah in pol borbe pa je Kranjčanka uspešno izvedla tehniko vzvoda in nasprotnico prisilila v predajo. V drugem krogu se je Pogačnikova pomerila s Poljakinjo Katarzyno Sobierajsko in jo 13 sekund pred koncem rednega dela lepo vrgla na kraljico tehnik uchi mato. V četrtfinalu je Kranjčanjki nasproti stala aktualna evropska prvakinja Sanne Van Dijke . Dobitnica bronaste olimpijske medalje iz Tokia je nadzorovala potek srečanja in Slovenka je že zaostajala dve kazni, ko jo je Nizozemka z bočnim metom vrgla na ippon.

Svoje občutke je ob uspehu kariere za spletno stran Judo zveze Slovenije Anka opisala takole: "Ta dan, da bi se mi vse poklopilo, sem čakala ves čas, do danes. Eno borbo sem sicer izgubila, vendar je bila to borba z olimpijsko medalistko. Nimam si kaj očitati, tudi proti njej sem prikazala dobro borbo. Vse ostalo je bilo danes sanjsko. Če bi vprašali včeraj, kaj pričakujem, bi dejala, da bi bila zadovoljna že z sedmim ali petim mestom. Ta medalja mi ogromno pomeni. Sploh po toliko težavah, katere so me pestile v začetku leta. Mislila sem, da nisem dovolj pripravljena za takšen rezultat. Ampak ko grem sproščena na tekmo, je vse mogoče. Čeprav me nekateri štejejo med starejše tekmovalke, se meni zdi, da sem predvsem v zadnjih nekaj letih dozorela športno in da mi glava dela, kakor mora in zdržim vse pritiske. Zato tudi vztrajam v judu.

Kakor sem že povedala na novinarski konferenci v Ljubljani, je evropsko prvenstvo svojevrstna tekma, polna presenečenj. Večina me verjetno ni štela v ožji okrog favoritinj za kolajne. Videli smo, kako je izpadla svetovna prvakinja in tudi nekatere druge, ki so na svetovni lestvici višje od mene. Rekla sem si, da grem borbo po borbo. Vse nasprotnice so premagljive. Nisem niti prej želela vedeti žreba. Na ta način sem prišla do konca in do težko pričakovane kolajne.

V matičnem klubu me vodi trener Brane Vuzem, že nekaj let sodelujem z njim. Gregor Brod pa je z mano na teh tekmovanjih v tujini. Pozna me dobro, ve kdaj rabim spodbudo in kdaj me mora usmeriti v pravo smer. Zelo sem hvaležna Gregorju danes za spremljanje ob blazini in trenerju Branetu Vuzmu."