Kaja Kajzer ostala prekratka v boju za zlato

Mlada 21-letna Avstrijka Laura Kallinger nikakor ni bila nenevarna, vseeno pa se je favorizirani Ljubljančanki upirala tudi z nedovoljenimi tehnikami in 36 sekund pred koncem je prejela odločilno tretjo kazen. Tekmovalki Bežigrada v četrtfinalu ni bila kos niti srebrna z lanskega EP Marica Perišić iz Srbije in letošnja zmagovalka Linza. Borki se izjemno dobro poznata, zdaj je izid 7:4 v zmagah v korist Kajzer. A nazadnje sta se pomerili leta 2020, zato je bilo tudi nekaj neznank.

Za 24-letno tekmovalko Bežigrada je to največji uspeh v karieri, potem ko je bila srebrna tudi na evropskem prvenstvu v Lizboni v koronskem letu 2021. Slovenski judo pa se veseli že 54. odličja na prvenstvih stare celine. V predtekmovanju je Kaja Kajzer Bolgarko Snežano Gramatikovo hitro naučila nekaj judoistične slovnice in jo odpravila v manj kot pol minute. Metu po osmih sekundah, ki še ni zadostoval za oceno, je 10 sekund kasneje dodala nov met in zaključni prijem.

Kajzer je danes prepričala z aktivnim judom in hitrimi napadi, po slabi minuti podaljška pa je tudi z vedno potrebnim kančkom športne sreče zmagala. V polfinalu je bila tekmica neugodna Nemka Pauline Starke, ki je varovanko trenerja Luke Kuralta letos že premagala v Taškentu in lani na mastersu v Budimpešti. Do prednosti vazarija pa je prišla Nemka po nezbranem zaključku Kajzer, kar je izkoristila za protinapad.

Šele to je prebudilo Ljubljančanko, ki je začela napadati iz levega in desnega garda, do zasluženega izenačenja prišla po metu minuto pred koncem, pol minute kasneje pa tudi do zmage, potem ko so sodniki tekmico zaradi nevarnega napada, pri tem je sama padla na glavo, diskvalificirali. Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in David Štarkel v kategoriji do 60 kg sta danes izpadla po prvi borbi.

V Zagrebu bo napeto tudi v petek, ko bo Andreja Leški branila lani v Montpellieru osvojen naslov prvakinje v kategoriji do 63 kg, v kategoriji do 70 kg pa se bo predstavila Kaja Schuster. V moški konkurenci bo v konkurenci do 73 kg nastopil Martin Hojak, v kategoriji do 81 kg pa bo Nace Herkovič kot prvi tekmovalec judo kluba iz Slovenj Gradca debitiral na EP.