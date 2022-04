Pogumnež nad Mika Tysona s steklenico vode, ta ni ostal hladen

Boksarska legenda Mike Tyson se je zapletla v pretepaški škandal, potem ko je svet obkrožil posnetek, na katerem Tyson udari neznanega moškega. Ta naj bi ga vznemiril, ker naj bi ga nadlegoval, vanj pa naj bi zalučal tudi steklenico vode. Po besedah Tysonovih predstavnikov je bil incident, ki je viden na posnetku, točno takšen, kot se zdi. Za USA Today Sport so sporočili: "Žal se je v letalu zgodil incident. Težave so se pojavile z agresivnim potnikom, ki ga je začel nadlegovati, vanj pa je zalučal tudi steklenico vode, medtem ko je ta nič hudega sluteč sedel na svojem sedežu." Dogodek se je v sredo zgodil na letu San Francisco–Florida. Tyson naj bi letalo kasneje zapustil, še preden je vzletelo.

Svoje je kasneje pristavila tudi policija. V izjavi za javnost so sporočili, da so bili policisti San Francisca v sredo, 20. aprila 2022, približno ob 22.06 obveščeni o dogodku oziroma o fizičnem obračunu na letalu. "Prišli so policisti in pridržali dve osebi, za kateri sumijo, da sta bili vpleteni v incident. Eno osebo so na kraju oskrbeli zaradi poškodb, ki pa niso nevarne. Oseba tudi ni hotela sodelovati pri nadaljnjih preiskavah. Kasneje sta bili obe osebi izpuščeni do nadaljnjih preiskav."