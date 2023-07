Poirier in Gaethje še drugič v oktagon, tokrat za naslov BMF prvaka

UFC le redko priredi oštevilčen borilni spektakel, kjer se v glavni borbi borca ne pomerita za naslov prvaka. In tudi tokrat temu ne bo tako. Čeprav na voljo ne bo naslov prvaka katere izmed kategorij, pa se bo šele drugič v zgodovini odvila borba za simbolični BMF naslov, ki bo tokrat pripadla Dustinu Poirierju in Justinu Gaethjeju. Borilni spektakel si lahko v nedeljo od 4.00 v živo ogledate na VOYO!

Dustin Poirier in Justin Gaethje spadata v ožji krog borcev, ki nikoli niso postali nesporni UFC-jevi prvaki. Oba sta si sicer kratek čas lastila pas začasnega prvaka, nato pa ju je dočakala enaka usoda. Ob prvem poskusu osvojitve večnosti ju je premagal Habib Nurmagomedov, ob drugem pa Charles Oliveira. A ker gre za borca, ki vselej poskrbita, da gledalci njuno borbe spremljajo na robovih sedežev, jima je UFC ponudil priložnost boriti se za naslov t.i. BMF ('največji pesjan' oziroma izvirno Baddest Mother Fucker) prvaka. BMF naslov prvaka je bil jeseni 2019 sicer posebej ustvarjen za borbo med Natom Diazom in premiernim BMF prvakom Jorgejem Masvidalom, a ker se je slednji letos poslovil od športne kariere, so se pri UFC odločili, da obudijo simbolični srebrni pas.

Za Poirierja in Gaethjeja to sicer ne bo 'prvi rodeo', saj sta se že pomerila pred dobrimi petimi leti, ko sta uprizorila borbo večera, zmaga pa je po tehničnem nokavtu v četrti rundi pripadla borcu iz Louisiane. Ker je bila njuna športna pot po prvem medsebojnem obračunu zelo podobna, ju je usoda torej znova združila. A se bosta vselej atraktivna borca poleg simboličnega BMF naslova pomerila še za veliko več. Poirier in Gaethje namreč na lestvici izzivalcev prvaka lahke kategorije zasedata drugo in tretje mesto, zato bo zmagovalec njune borbe skoraj zagotovo dobil še tretjo priložnost boriti se za naslov nespornega prvaka. Za tega se bosta sicer konec oktobra na UFC 294 znova pomerila aktualni prvak Islam Mahačev ter nekdanji prvak Charles Oliveira.

Nekdanja nesporna prvaka pa se bosta pomerila v predzadnji borbi večera, ki bo potekala v vse bolj razburkani poltežki kategoriji. V oktagon se prvič letos podaja nekdanji prvak poltežke kategorije Jan Blachowicz, ki bo v novi kategoriji pozdravil nekdanjega prvaka srednje kategorije Alexa Pereiro. To bo sicer že četrtič, da bo poljski orjak v poltežki kategoriji pozdravil nekdanjega prvaka srednje, saj se je že soočil in ugnal Luka Rockholda, Ronalda Souzo in Israela Adesanyo. Blachowicz je šampionski pas poltežke kategorije izgubil prav proti prijatelju, trenerju in sparing partnerju Pereire Gloverju Teixeiru, zato v Brazilčevi ekipi Poljaka dobro poznajo, borec z 'legendarno poljsko močjo' pa bo imel tako možnost se vsaj posredno maščevati za boleč poraz.

UFC je ob tem obema borcema obljubila, da se bosta v primeru zmage pomerila za naslov nespornega prvaka, a vprašanje proti komu, saj je sedaj že nekdanji prvak Jamahal Hill, zaradi poškodbe ahilove tetive opustil šampionski pas. Čeprav je marsikateri ljubitelj mešanih borilnih veščin pričakoval, da se bosta za naslov prvaka pomerila kar Blachowicz in Pereira, se to očitno ne bo zgodilo, saj se bo ameriška organizacija držala prvotnega plana. Zmagovalec njune borbe naj bi se tako za naslov prvaka decembra pomeril proti nekdanjemu in prav tako osmoljenemu prvaku Jiriju Prochazki, ki se naj bi konec leta v oktagon vrnil po hudi poškodbi rame.

Veliko obeta tudi obračun velterašev, ki vselej poskrbita, za zanimive borbe. Nedkanji izzivalec za naslov prvaka Stephen Thompson, ki je bil le eno rundo stran od močno želenega šampionskega pasu, se bo pomeril z nekdanjim prvakom srbske organizacije SBC (Serbian Battle Championship) Michelom Pereiro. Slednji je od prihoda v UFC zabeležil dva poraza in šest zmag, od tega kar pet zaporednih, s čimer si je zagotovil 15. meto na lestvici izzivalcev prvaka velterske kategorije. Thompson na drugi strani, ki se za UFC bori že vse od leta 2012, je pod okriljem najmočnejše organizacije mešanih borilnih veščin na svetu zbral že 12 zmag, šest porazov in bolečo neodločeno borbo, v kateri nato ni osvojil naslova nespornega prvaka.

V borbi veteranov pa se bosta pomerila še en nekdanji začasni prvak lahke kategorije Tony Ferguson ter borec, ki se je zadnji pomeril z Mahačevim preden je ta postal nesporni prvak lahke kategorije, Bobby Green. Ferguson, ki je bil nekoč strah in trepet lahke kategorije, se mu je z začetkom pandemije kariera popolnoma porušila. 'El Cucuy' je bil namreč med oktobrom 2013 in junijem 2019 neporažen, po 12 zaporednih zmagah pa je nato kar petkrat zaporedoma izgubil, zaradi česar vprašanj o morebitni športni upokojitvi 39-letnika, pred njegovo 34. profesionalno borbo v karieri, ne manjka.

Borilni spektakel bosta otvorila še dva velteraša in sicer 12. na lestvici izzivalcev Michael Chiesa ter vselej glasni Kevin Holland. Chiesa, ki se zadnje čase vse bolje znajde v vlogi analitika, se v oktagon vrača po več kot letu in pol odsotnosti. Nazadnje se je namreč boril novembra 2021, ko je po soglasni sodniški odločitvi klonil proti Seanu Bradyju. Maverick bo svoje mesto na lestvici izzivalcev tako poskusil ohraniti proti pet let mlajšemu Hollandu, ki se je lani vrnil v veltersko kategorijo in vknjižil dve zmagi in dva poraza. Po dveh zaporednih porazih pa se je 'Big Mouth' aprila letos vrnil na zmagovalno pot s prepričljivo zmago proti Santiagu Ponzinibbiu, ki jo bo želel nadgraditi z vrnitvijo med rangirane borce.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Lahka kategorija: Dustin Poirier – Justin Gaethje Poltežka kategorija: Jan Blachowicz – Alex Pereira Velterska kategorija: Stephen Thompson – Michel Pereira Lahka kategorija: Tony Ferguson – Bobby Green Velterska kategorija: Michael Chiesa – Kevin Holland