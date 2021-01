Poirier odgovarja skeptikom: Ne vidim razloga, da bi bil v tej borbi avtsajder

Drži, da bo to za Conorja McGregorja šele prva borba po enoletni odsotnosti iz oktagona, toda sodeč po posnetkih in fotografijah, ki prihajajo iz Abu Dabija v zadnjih dneh, se zdi, da je kontroverzni Irec še za kakšno raven ali dve dvignil svojo fizično pripravljenost v primerjavi z zadnjim dvobojem proti Donaldu Cerroneju. Poirier se sicer zaveda zahtevnosti naloge, ki ga čaka v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času ( neposredni prenos na Voyo od 4. ure naprej ), a po drugi strani verjame, da je od prve borbe z McGregorjem toliko napredoval in dozorel kot borec, da se bo precej bolje znašel v vseh segmentih. Tudi v tistih, ki sodijo na obrobje samega dvoboja. "Spomnim se, kako so me prizadele njegove besede, natančneje povedano žalitve, ki jih je pred najinim prvim dvobojem izrekel na moj in račun moje družine. Takrat sem bil še mlad in dokaj neizkušen, prehitro me je vse skupaj vrglo iz tira, zato je precej lažje prišel do zmage. Danes pa so moje veščine povsem drugačne," je v pogovoru z novinarsko ikono ameriškega ESPN-ja Stephenom A. Smithom uvodoma dejal Poirier, ki se ne obremenjuje z napovedmi strokovnjakov o še drugem porazu v dvoboju z razvpitim irskim borcem.