Poirier po veličastni zmagi: Če se Habib ne vrne, sem jaz prvak

Po nekoliko slabši uvodni rundi, v kateri je Conor McGregor prevladoval z močnimi in natančnimi udarci v telo nasprotnika, je Dustin Poirier že v drugem delu borbe prevzel pobudo in dokončal delo, ki ga je začel z nizkimi nožnimi udarci. To je bil začetek konca za 32-letnega Dublinčana, ki je v prvi izjavi po svojem petem porazu v karieri priznal, da je bila njegova desna noga preveč načeta za vrnitev v enakovreden položaj.

Poirier na drugi strani sicer ni skrival zadovoljstva po največji zmagi v dozdajšnjem delu kariere, a je v isti sapi dejal, da je natanko vedel, kako se mora lotiti nekdanjega svetovnega prvaka. "Glavni cilj je bil držati se tehnike in izbire pravih udarcev. Nisem si smel dopustiti, da bi me Conor zvabil v odprt dvoboj. Videli ste sami, da sem ga uspel nekajkrat zamajati in pri tem ostati miren. To je največja razlika v primerjavi z najino prvo borbo pred leti, ko sem bil še preveč neizkušen oziroma "zelen" in sem nasedel njegovim trikom. Pokazal sem, da lahko kakovostno boksam, tudi kickboksam in se obenem držim tehnično-taktičnih zamisli. Tokrat sem bil precej boljši pri vračanju udarcev v obraz in telo, kar je nenazadnje odločilo vprašanje o zmagovalcu," je povedal Porier, ki je v zmagovitem nagovoru med drugim omenil tudi rivala Maxa Hollowayja.