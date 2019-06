Poirier želi pravi šampionski pas: Pred mano je zgodovinska priložnost

Dustin Poirier, začasni MMA svetovni prvak lahke kategorije, bo poskušal 7. septembra letos na spektaklu UFC 242 v Abu Dabiju spisati zgodovino tega borilnega športa.



V dvoboju za naslov svetovnega prvaka se bo namreč iz oči v oči "srečal" z aktualnim prvakom, neuničljivim Dagestanecem Khabibom Nurmagomedovom, za katerega bo to prvi dvoboj po incidentih lanskega oktobra v Las Vegasu, kjer je z izjemno borbo osmešil razvpitega Irca Conorja McGregorja. Na novinarski konferenci v Londonu sta odlična borca izrazila spoštovanje drug do drugega in poudarila, da lahko ljubitelji MMA športa v začetku jeseni pričakujejo nepozaben spektakel v oktagonu. "Če želim premagati tako kakovostnega borca, kot je Khabib (Nurmagomedov, op. p.), bom moral tisti večer prikazati vse, kar me krasi skozi kariero. Ljudje me sprašujejo, ali sem uspel najti kakšno slabost pri svojem naslednjem tekmecu. Bistvo se ne skriva v Khabibovih slabostih, ampak v mojih zmožnostih, ali bom uspel svoje izkušnje, samozavest in stanje duha na tisti večer preobrniti sebi v prid. Uživam v tem sijajnem MMA popotovanju, bilo je veliko število borb, vzponov in padcev, zdaj pa sem dobil priložnost boriti se s trenutno najboljšim borcem na svetu v Abu Dabiju. Kaj drugega bi si še lahko želel," je pred zbrano množico predstavnikov sedme sile dejal začasni svetovni prvak lahke kategorije Poirier.