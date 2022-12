Poltežka kategorija po čudni sodniški odločitvi ni dobila novega prvaka

Zadnji UFC-jev oštevilčeni dogodek leta je za nami in kljub dokončani borbi novega prvaka poltežke kategorije nismo dobili. Po taktičnih petih rundah je bilo pričakovano, da bo po soglasni sodniški odločitvi slavil Magomed Ankalajev, a se to ni zgodilo, saj so sodniki ob kletki borbo točkovali tako, da se je ta končala brez zmagovalca. Antiklimaktični zaključek dogodka je tako marsikaterega ljubitelja mešanih borilnih veščin pustil ravnodušnega.

Na UFC 282 odgovora na vprašanje Jan Blachowicz ali Magomed Ankalajev nismo dobili. Borca sta se namreč po sodniški odločitvi, ki bo še dolgo časa burila duhove, razšla brez zmagovalca. Prva runda je minila precej zadržano, saj borca nista tvegala veliko. Ob uvodnem otipavanju je Blachowicz poskušal predvsem z brcami z levico in levim direktom, Ankalajev pa si je z desnim direktom ves čas pripravljal kombinacijo za svojo izjemno močno levico in na vsake toliko poskušal z brco po sredini. Že v drugi rundi sta se borca nekoliko bolj razigrala, a sta vseeno ostala precej statična. Po treh minutah pa je Blachowicz dosegel uspeh. Z brcami je dovolj zdelal levo nogo Ankalajeva, da je ta začela klecati in Rus se je mora poslužiti najprej nekaj rokoborbe, ob vnovični borbi v stoje pa je bil prisiljen v menjavo garda.

V tretji rundi je Blachowicz že točno vedel, kam udariti, in takoj na začetku runde z brcami ciljal v Ankalajevo načeto levo nogo. Po dobri minuti borbe je nekaj uspeha dosegel tudi Rus, ki je z levim direktom presekal napada Poljaka. A ker se je Ankalajev boril v desnem gardu, je sedaj nastradala njegova leva noga, ki je prav tako začela popuščati, in znova je bil prisiljen v rokoborbo. Po kratki prekinitvi zaradi brce v mednožje, je Ankalajev Blachowicza znova stisnil ob rob kletke in ga deset sekund pred koncem runde prvič na obračunu tudi uspešno zrušil na tla.

icon-expand Magomed Ankalajev FOTO: AP

Prvo šampionsko rundo je Dagestanec začel agresivno in po nekaj udarcih Poljaka znova stisnil ob rob kletke, od koder Poljak ni mogel brcati. Ko se je Blachowicz rešil klinča, pa se je Ankalajev zapodil v noge in izvedel lepo rušenje, na tleh pa je nato kontroliral rundo do izteka časa. Borca sta bila po štirih rundah precej izenačena in odločitev o naslovu prvaka je bila preseljena v peto rundo. To je Ankalajev začel s hitrim rušenjem in Poljak se je hitro znašel v podrejenem položaju. Blachowicz se je na vsak način poskušal pobrati na noge, a mu Ankalajev tega ni pustil. Rus ga je stisnil ob rob kletke in zadal nekaj močnih udarcev z levico, ki so statistiko udarcev prevesili povsem v njegovo prid.

icon-expand Magomed Ankalajev brca Jana Blachowicza FOTO: AP

Po zadnjem zvoku sirene je roke zmagovalno v zrak dvignil Ankalajev, ki je bil prepričan v zmago in osvojitev šampionskega pasu, Blachowicz pa je le nemočno obsedel ob robu kletke. Temu je pritrdila tudi končna statistika, ki sicer ne šteje toliko kot škoda, ki pa jo je v tej borbi težko oceniti. Ankalajev jo je odnesel praktično brez praske na obrazu, a mu je Blachowicz z brcami pošteno ranil obe nogi, Poljakov obraz na drugi strani pa je bil predvsem zaradi zadnje runde precej bolj zdelan. Ankalajev je zadal 191 udarcev, od tega 78 močnih, Blachowicz več kot pol manj in sicer 79, od tega 55 močnih. Dagestanec je vpisal dve uspešni rušenji, Poljak pa nobenega. Ob razglasitvi sodniške odločitve pa šok: Mike Bell je borbo prisodil 48:47 v korist Blachowicza (prve tri runde je z 10:9 pripisal Poljaku, četrto in peto z enakim rezultatom Rusu), Derek Cleary je s 46:48 zmago prisodil Ankalajevu (prvi dve rundi je z 10:9 dal Poljaku, tretjo in četrto prav tako z 10:9 Rusu, peto pa z dominantnih 10:8 Rusu), Sal D'Amato pa je prisodil remi s 47:47 (tudi on je prve tri runde z 10:9 dal Poljaku, četrto z 10:9 Rusu, peto pa prav tako Rusu, a z 10:8).

"Moram si ogledati posnetek, a prepričan sem, da borbe nisem dobil. Res se ne počutim, da sem borbo dobil, ampak sem sedaj tako zmeden," je takoj po razglasitvi dejal Blachowicz, ki je med branjem sodniške odločitve jasno pokazal, da je borbo dobil njegov nasprotnik. "Sploh ne vem, kaj reči. Zmagal sem borbo, zakaj nisem dobil pasu," pa je bil takojšnji odziv Ankalajeva. Z jasnimi besedami: "Dajte mu pas!" je Blachowicz prekinil intervju Ankalajeva in tako športno priznal, da je borbo izgubil. "Ne vem, o čem so razmišljali sodniki ... Zmagal sem, kje je moj pas?" pa je bil še naprej začuden Ankalajev, ki je moral za zmago, ki na koncu to ni bila, pošteno stisniti zobe, saj so njegove noge nastradale: "Vseeno je, kaj me boli, važno je, da sem šel čez bolečino in zmagal. Če izgubljam borbo v stoje, se bom spustil v borbo v parterju, če mi ne gre v parterju, se bom boril v stoje. Dober sem v vseh pogledih."

Za konec intervjuja pa je Dagestanec še udarno dejal: "Ne vem, če se bom še boril za organizacijo, ker ne vem, kaj se je ravnokar zgodilo ..." nato pa objokan odkorakal nazaj v slačilnico. Poltežka kategorija torej prvaka ni dobila, ga bo pa (upamo) dobila čez dober mesec dni, ko bo UFC gostoval v Riu de Janeiru v Braziliji, pomerila pa se bosta Glover Teixeira in Jamahal Hill.

Pimblett po vse prej kot razumljivi sodniški odločitvi ugnal Gordona Že pred glavno borbo večera sta za kontroverzno sodniško odločitev poskrbela Paddy Pimblett in Jared Gordon, ki sta sicer navdušila zbrano občinstvo. Vse bolj popularni Liverpoolčan je borbo otvoril z brcami, na kar je Gordon odgovoril z nekaj močnimi levicami. V zadnji minuti uvodne runde sta se borca spustila v pretep in Američan je zadal nekaj čistih udarcev. Ob poskusu rušenja Pimbletta pa je Gordon obrnil situacijo in pristal v Angleževem gardu.

icon-expand Paddy Pimblett FOTO: AP

Drugo rundo pa je z brcami in pritiskom začel Gordon, ki je Pimbletta dobro stisnil ob rob kletke. Po dveh minutah je Gordonu uspelo rušenje, pri čemer je Pimblett poskusil s podreditvijo, ki pa je bila vse prej kot blizu zaključku. Ko sta borca vstala, je Gordon znova zrušil Pimbletta ob rob kletke in zadal nekaj čistih udarcev, Anglež pa se je razjezil in v ihti tudi sam nekajkrat zadel nasprotnika. Gordon ga je znova stisnil ob rob kletke in pokazal, kako trdoživ borec je.

Po pol minute tretje in zadnje runde pa je Gordon lepo na glavo vrgel Pimbletta, ki pa se je hitro pobral. Američan je Angleža znova stisnil ob rob kletke in nadzoroval potek obračuna. Šele po treh minutah se je Pimblett rešil klinča, a ne za dolgo, saj ga je Gordon znova stisnil ob kletko in nato zrušil na tla. Liverpoolčan je situacijo sicer obrnil, a mu je zmanjkalo časa in zdelo se je, da je Američan borbo dokaj prepričljivo dobil.

icon-expand Jared Gordon in Paddy Pimblett FOTO: AP

Potem pa prvo sodniško presenečenje glavnega dela dogodka: vsi trije sodniki so borbo z 29:28 pripisali Pimblettu, ki je tako vknjižil še četrto zmago pod okriljem UFC-ja. Na vprašanje, kako tesna borba je bila, je Pimblett odgovoril: "Sploh ni bila tesna, dobil sem prvi dve rundi in nato mirno oddelal tretjo." Ne glede na razplet pa bosta Pimblett in Gordon po borbi sodelovala in pomagala tako moškim, ki imajo težave z mentalnim zdravjem, kot tudi ljudem, ki so na rehabilitaciji zaradi odvisnosti.

Ponzinibbio se je rešil iz težav in nokavtiral nasprotnika Če sta se zadnji dve borbi končali proti pričakovanjem, pa prve tri borbe glavnega dela dogodka niso razočarale. Pozna zamenjava za Robbieja Lawlerja Alex Morono se je dobro upiral izkušenemu Santiagu Ponzinibbiu in mu predvsem v prvi rundi povzročil kar nekaj težav, saj ga je tik pred koncem runde poslal tudi v nokdavn. V drugi je Argentinec začel prevzemati kontrolo in Morona zdelovati predvsem z udarcem v telo. Po dobri minuti tretje pa je Morono stresel Ponzinibbia, a dela ni uspel dokončati, kar pa se mu je maščevalo. Argentinec je prišel do sape in po polovici tretje runde tudi sam zadal odločilni udarec ter zaključil zelo utrujenega Teksašana.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Du Plessis preprečil zmagoslavno vrnitev Tilla Težko pričakovana vrnitev Darrena Tilla v oktagon se ni končala po željah Liverpoolčana. Till je sicer borbo začel agresivno, a ga je Dricus du Plessis hitro zrušil na tla in ga začel kaznovati z udarci z levico. Ko se je Anglež le rešil udarcev, pa ga je Južnoafričan znova zrušil na tla in mu tudi splezal na hrbet, od koder je zapretil s poskusom podreditve. Till se je rešil, vstal in tudi sam zadal nekaj udarcev, a jasno je bilo, komu je pripadla uvodna runda. Drugo rundo je Till začel precej bolje in du Plessisa stisnil ob rob oktagona ter ga kaznoval z udarci. Južnoafričan se je pritiska rešil z rušenjem, a borba na tleh ni trajala dolgo. Till je du Plessisa zadeval praktično z vsemi udarci in slednji je bil že povsem iztrošen. A kljub temu je z minimalnim odporom Tilla znova zrušil na tla, kjer je runda ob poskusu podreditve Južnoafričana na nogo Angleža mirno potekla do konca in izid v rundah je bil izenačen.

V tretji pa je du Plessis deloval precej manj utrujen in tako Till kot du Plessis sta zadevala z udarci. Po dveh minutah in pol pa je du Plessis znova na tla zrušil Tilla, mu hitro splezal na hrbet in s t. i. neck crankom Liverpoolčana prisilil v predajo.

icon-expand Dricus du Plessis je Darrena Tilla prisilil v predajo FOTO: AP

Topuria ostaja neporažen Za začetek glavnega dela pa sta se pomerila neporažena peresnokategornika Bryce Mitchell in Ilia Topuria in nekdo je moral izgubiti ničlo v vrstici s porazi. Topuria je borbo začel z odločnimi udarci in čeprav je Mitchell želel borbo čimprej preseliti na tla, se to ni zgodilo do zadnje minute prve runde, saj je Španec gruzijskih korenin njegove poskuse obranil. A na tleh Mitchell, ki je v svoji karieri zabeležil že kar devet zmag s podreditvijo, ni bil nevaren. V drugi rundi je Mitchell precej bolje pariral Topurii na nogah, dokler ga ni Španec po minuti in pol spravil najprej v nokdavn, nato pa je Topuria Mitchella še zrušil na tla in ga z močnim t. i. arm trianglom prisilil v predajo. Po največji zmagi v karieri, ki je bila že peta pod okriljem UFC-ja, pa si je Topuria zaželel borbe za pas ali pa, da bi UFC enega izmed dogodkov izpeljal v Španiji.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right