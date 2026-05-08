Želva po 'velikem neuspehu čustveno umrl', ni pa še rekel zadnje

Bojan Kosednar – Želva se je na dogodku FNC 29 po enem letu vrnil v kletko in pred oči domačih ljubljanskih navijačev. Še tretjič se je pomeril s svojim dobrim prijateljem Dušanom Džakićem, ki je že v prvi rundi s kimuro prišel do zmage. "Poraz doživljam kot res velik športni neuspeh. Ne vem, kdaj sem nazadnje tako težko sprejel poraz. Še vedno veliko razmišljam o tem in zaradi tega slabo spim. Lahko bi ga premagal, najbolj pa mi je žal, da borba ni trajala dalj časa. Krvavo se bom boril, da se v Ljubljani na FNC-ju spet prižgejo bakle. Če je kdo mislil, da to pomeni moj konec, lahko povem, da ne," je dejal slovenski borec, ki je največjo napako videl v slabem branjenju kimure nasprotnika.

V glavni borbi večera je Jakob Nedoh postal prvi Slovenec, ki je osvojil šampionski pas organizacije FNC. "Če se prelevim v navijača slovenskega MMA-ja, je bila ta borba in zmaga najpomembnejša. Vedel sem, da to lahko naredi. Zdaj je veliko boljši, kot je bil prej. Neupravičeno je dobil priložnost za pas, v kletki pa pokazal, da je bila priložnost upravičena. Biti prvak FNC-ja je zelo velik uspeh. Upam, da postane najbolj dominanten prvak FNC-ja. Naj bo to njegovo leto, ki se ga bo spominjal celo življenje," je dodal Želva.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert

Bojan Kosednar – Želva v novem POPkastu Damjan Žibert















