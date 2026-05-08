Želva po 'velikem neuspehu čustveno umrl', ni pa še rekel zadnje

Bojan Kosednar – Želva se je na dogodku FNC 29 po enem letu vrnil v kletko in pred oči domačih ljubljanskih navijačev. Še tretjič se je pomeril s svojim dobrim prijateljem Dušanom Džakićem, ki je že v prvi rundi s kimuro prišel do zmage. "Poraz doživljam kot res velik športni neuspeh. Ne vem, kdaj sem nazadnje tako težko sprejel poraz. Še vedno veliko razmišljam o tem in zaradi tega slabo spim. Lahko bi ga premagal, najbolj pa mi je žal, da borba ni trajala dalj časa. Krvavo se bom boril, da se v Ljubljani na FNC-ju spet prižgejo bakle. Če je kdo mislil, da to pomeni moj konec, lahko povem, da ne," je dejal slovenski borec, ki je največjo napako videl v slabem branjenju kimure nasprotnika.
V glavni borbi večera je Jakob Nedoh postal prvi Slovenec, ki je osvojil šampionski pas organizacije FNC. "Če se prelevim v navijača slovenskega MMA-ja, je bila ta borba in zmaga najpomembnejša. Vedel sem, da to lahko naredi. Zdaj je veliko boljši, kot je bil prej. Neupravičeno je dobil priložnost za pas, v kletki pa pokazal, da je bila priložnost upravičena. Biti prvak FNC-ja je zelo velik uspeh. Upam, da postane najbolj dominanten prvak FNC-ja. Naj bo to njegovo leto, ki se ga bo spominjal celo življenje," je dodal Želva.
Na naslednjem dogodku organizacije FNC, ki se bo odvil v soboto v Zadru, bo Želva prisoten v vlogi strokovnega komentatorja. Dogajanje bo s prvo profesionalno borbo odprl Kiril Negru, v kletko pa bo stopil tudi Tadej Dajčman, ki ga proti Michalu Kiti čaka izredno zahtevna naloga. "Njemu res želim zmage. Čeprav je Kita na papirju favorit, verjamem, da lahko Dajčman zmaga. Ima odlično gibanje in v spodnjem delu telesa je močen. Je v najlepših športnih letih in naredi lahko to, kar je naredil Nedoh. Zanj bi bila to zmaga kariere, z njo bi postal del zanimivih slovenskih borcev v FNC-ju."
