Drnovšek: Že od nekdaj sem imel željo preizkusiti se v MMA-ju

Pred nami je borilni spektakel WFC 26/BRAVE CF 81, na katerem bodo nastopili štirje slovenski borci. Prvi izmed Slovencev bo na sporedu debitant v mešanih borilnih veščinah Domen Drnovšek, ki se nam je z ženo in odlično borko v brazilskem jiu jitsuju Majo Drnovšek Povšnar pridružil v zadnji epizodi Popkasta. Beseda je tekla o njunem primarnem športu, ki ju združuje že več let, o pripravah na Domnovo prvo borbo v kletki, o živcih, ki so prisotni predvsem na Majini strani in še marsičem drugem.

Le še nekaj dni nas loči do borilnega spektakla WFC 26/BRAVE CF 81, ki ga bo v soboto gostila Hala Tivoli. Prvi Slovenec, ki bo ta konec tedna stopil v kletko, je Domen Drnovšek, ki je že zaključil s pripravami na debi v mešanih borilnih veščinah. A če je on iz dneva v dan vse bolj sproščen, se povsem nasprotno počuti njegova žena Maja Drnovšek Povšnar, ki je vsak dan bolj nervozna. "Drugače je, ko se boriš ti, kot ko se bori nekdo izmed tvojih bližnjih ... sploh pa v MMA," pojasni najboljša slovenska borka v brazilskem jiu jitsuju, s čimer se strinja tudi Domen, ki je običajno tisti, ki z roba blazine spremlja borbe svoje žene: "Dejansko je tako, da si bolj živčen, ko se bori eden izmed tvojih bližnjih, kot ko se boriš sam. Ko se jaz borim, nimam nikoli strahu. Navajen sem tekem. Ko se bori na primer Maja, Nejc (Hodnik op. a.) ali kdorkoli drug, sem pa tako živčen, da bi se najraje raztrgal."

Popkast z Majo Drnovšek Povšnar in Domnom Drnovškom FOTO: Luka Kotnik icon-expand

In čeprav je borec iz Trbovelj navajen borb v brazilskem jiu jitsuju, bo MMA borba zanj nekaj novega: "Brazilski jiu jitsu je bolj enosmeren, je samo ena veščina, pri MMA-ju pa je treba obvladati veliko segmentov, od rokoborbe, borbe v stoje, borbe na tleh ... Jaz sem praktično komaj dobro začel z borbo v stoje, tako da hvala Bogu imam Jureta Cesarja iz Kikboks kluba Center, ki je izjemen trener. Je veliko bolj naporno, kondicijsko se moraš odlično pripraviti, ker ni veliko počitka, minuto med rundami in to je to."

Drnovšek je kljub temu, da se bo prvič boril v kletki, že pomagal slovenskim borcem, kot so Luka Podkrajšek, Marko Vardjan, Matjaž Belšak, Jan Berus, pri pripravah na MMA borbo, zato mu te niso tuje. Kot pravi sam, tudi že od samega začetka spremlja slovensko MMA sceno in organizacijo WFC, ki je bila prva organizacija mešanih borilnih veščin v Sloveniji. In zakaj se je Domen pri 33 letih odločil preizkusiti se v MMA-ju? "Že od nekdaj sem imel željo preizkusiti se v mešanih borilnih veščinah, rad se borim, meni je borba na splošno super in res uživam v tem, kar počnem."

Domen Drnovšek FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Za treninge MMA-ja se je ob Domnu navdušila tudi Maja, ki je že večkrat odklonilno odgovorila na vprašanje, ali se želi pomeriti v mešanih borilnih veščinah, a tokrat je presenetila: "Jaz sem bila ves čas osredotočena na jiu jitsu, sedaj pa nekih večjih ciljev več nimam, ker sem osvojila vse, kar sem si zadala, težko je še kaj več osvojiti, kot že sem, tako da verjetno boste tudi mene videli v MMA borbi. Ne morem pa reči, kdaj bo to. Ko bo čas za to, sem bom tudi jaz pripravila za MMA borbo. Ne vem, ali bo to ena ali več, ampak ja, zagotovo bom poskusila."

Maja Drnovšek Povšnar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

To je bila le ena izmed aktivnosti, ki sta jo v Popkastu razkrila Domen in Maja. Med drugim sta povedala tudi, kako se je Maja z enega od treningov vrnila z zaročnim prstanom in kako je bil Domen na izjemno pomenljiv način presenečen na poroki. Vabljeni k ogledu!

Seznam vseh borb dogodka WFC 26/BRAVE CF 81: Glavni del: Poltežka kategorija: Erko Jun – Mohamed Said Maalem Super lahka kategorija: David Forster – Christian Mach Težka kategorija: Pavel Dailidko – Valdrin Istrefi Slamnata kategorija: Monika Kučinič – Sofiia Bagishvili Uvodni del: Težka kategorija: Haris Aksalič – Baki Sahin Težka kategorija: Agron Smakići – Patryk Dubiela Super velterska kategorija: Domen Drnovšek – Andrian Murug Mušja kategorija: Gerard Burns – Danijel Špoljarić