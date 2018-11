Popolna zmeda: Mayweather jr. trdi, da ni pristal na borbo z Nasukavo

Na debitantski nastop Floyda Mayweatherja jr.v svetu mešanih borilnih veščin bo očitno potrebno še malce počakati, morda pa 41-letnika nikoli ne bomo videli izven boksarskega ringa, potem ko je Američan zatrdil, da se z Japoncem Tenšinom Nasukavoni dogovoril za borbo, ki naj bi bila na sporedu 31. decembra. Številni mediji so poročali, da se bo Mayweather jr. prvič preizkusil v svetu mešanih borilnih veščin, a eden najbogatejših športnikov na svetu zdaj pravi, da se bo stran od kamer pomeril na zasebnem dogodku za "bogate gledalce".

"Ko sem prišel na novinarsko konferenco, so me skupaj z mojo ekipo povsem vrgli s tira. Nemudoma bi morali ustaviti vse skupaj,"je na Instagramu objavil Mayweather mlajši. "Lahko vam zagotovim, da so tudi mene povsem presenetili dogovori, ki so jih sklenili brez moje privolitve ali odobritve. Previden sem bil, da ne bi dvignil tako veliko prahu glede tega, kar se je govorilo, zato pa mi je resnično žal."

Mislil je, da bo šlo za ekshibicijo

Zaenkrat upokojeni ameriški boksar se je iz pokoja vrnil le za lansko borbo s takratnim prvakom lahke kategorije organizacije UFC Ircem Conorjem McGregorjem, proti kateremu je v 50. poskusu slavil 50. zmago v karieri, ki naj bi mu prinesla okoli 262 milijonov evrov. Zaenkrat še ni znano, kje naj bi se Mayweather jr. in 20-letni Nasukava pomerila, je pa Japonec v 27 obračunih v kickboxu nepremagan, ko gre za mešane borilne veščine pa ima izkupiček 4:0.