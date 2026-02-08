Naslovnica
Borilni športi

'Poraz je sestavni del športa, vse bi naredil enako'

München, 08. 02. 2026 18.00 pred 7 dnevi 3 min branja 9

Avtor:
A.M.
Miran Fabjan - Aleksandar Ilić

Na dogodku FNC 27 je bilo največ pozornosti usmerjene v borbo med Miranom Fabjanom in Aleksandrom Ilićem, ki je slovenskega zvezdnika nokavtiral po 24 sekundah. "Ljudje, nihče ni umrl, nihče se ni poškodoval," je med drugim zapisal Fabjan, čigar poraz je bil le eno od več presenečenj v münchenski SAP Garden Areni.

Čeprav se Miran Fabjan in Aleksandar Ilić nista borila niti v glavni borbi večera niti za naslov prvaka, je bil ta dvoboj v dnevih pred sobotnim večerom deležen največ zanimanja. Borca imata pestro zgodovino, prvič sta se spopadla leta 2024, ko je slavil Slovenec, tokrat pa se je zmage hitro po začetku razveselil borec iz Beograda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Začetnega otipavanja ni bilo, oba sta začela na polno, sploh Slo Rocky, ki je bil za to kaznovan po 24 sekundah, ko ga je Joker nokavtiral z zelo močnim levim direktom. "Ljudje, nihče ni umrl, nihče se ni poškodoval. Poraz je sestavni del športa. Če bi lahko ponovil, bi od prihoda v FNC do začetka borbe vse naredil enako," je na Instagramu zapisal Fabjan in nekaj besed namenil tudi tekmecu: "S težkim srcem, ampak čestitam."

Miran Fabjan - Aleksandar Ilić
Miran Fabjan - Aleksandar Ilić
FOTO: FNC

Ilić je po nokavtu skočil s kletke in bil izjemno evforičen, v pogovoru po borbi pa veliko bolj miren: "V tem športu sem 17 let, žalili so mi družino in me poniževali. Ob meni je ostalo mogoče 15 ljudi. Trpel sem, nikoli nisem bil dovolj dober. Zanima me, kaj bodo zdaj povedali podkasterji, youtuberji in ostali "veliki strokovnjaki". Slaba taktika, slaba tehnika, ni napredoval, ni mi všeč to, ni mi všeč tisto ... Celo življenje berem ponižujoče naslove, za njih sem narkoman, zguba, upokojenec ... Bomo videli, kaj bodo rekli zdaj."

Preberi še FNC 27: Ilić nokavtiral Fabjana, imamo dva nova prvaka

Po omenjenem spektaklu sta bili na sporedu le še dve borbi - Francisco Barrio je branil naslov lahke kategorije, Ivan Vitasović pa šampionski pas težke kategorije. Oba sta izgubila, nova prvaka sta postala Lom-Ali Eskiev in Hatef Moeil. "Še zmeraj sem poln adrenalina. Dogodek je bil odličen, dvorana je bila skoraj povsem polna, kar je za nas velik uspeh. Hvala za podporo, v München se bomo še vrnili. To je šele začetek," je na novinarski konferenci povedal predsednik organizacije FNC Dražen Forgač.

Ivan Vitasović - Hatef Moeil
Ivan Vitasović - Hatef Moeil
FOTO: FNC

Vse borbe dogodka FNC 27 (ogledate si jih lahko v arhivu na VOYO):

Težka kategorija (za naslov prvaka): Ivan Vitasović - Hatef Moeil (podreditev v peti rundi)

Lahka kategorija (za naslov prvaka): Francisco Barrio - Lom-Ali Eskiev (nokavt v prvi rundi)

Poltežka kategorija: Miran Fabjan - Aleksandar Ilić (nokavt v prvi rundi)

Težka kategorija: Darko Stošić - Oli Thompson (tehnični nokavt v drugi rundi)

Dogovorjena teža (79 kg): Ivica Trušček - Dominic Schober (soglasna sodniška odločitev)

Lahka kategorija: Filip Pejić - Eduard Kexel (tehnični nokavt v prvi rundi)

Lahka kategorija: Karomatullo Sufiev - Ahmed Abdulkadirov (podreditev v prvi rundi)

Dogovorjena teža (72 kg): David Travnicek - Luka Milidragović (podreditev v prvi rundi)

Srednja kategorija: Leon Gavanas - Sven Dolezal (soglasna sodniška odločitev)

Peresna kategorija: Andreas Rasumny - Dana Aghaie (soglasna sodniška odločitev)

Bantamska kategorija: Elias Erber - Mert Basbudak (tehnični nokavt v drugi rundi)

mma fnc 27 miran fabjan aleksandar ilić

Frlic: UFC lahko (zaenkrat) počaka

'Šesta runda' spektakla v Münchnu: 'Če si 'drek', bodi 'drek' do konca'

KOMENTARJI9

Ici
09. 02. 2026 16.51
Ilić je imel srečo, da je uspel Fabijana zadeti na polno. Brez tega "lucky punch" bi ga Fabijan spet premagal.
Odgovori
0 0
inside1
09. 02. 2026 17.57
saj za to pa sta se borila. če si sam sebe preveč poln, delaš pač tudi napaka, če je napaka bila, nasprotnik ga je zadel, ni se sam, in je padel......
Odgovori
+1
1 0
sektor1
09. 02. 2026 09.19
Zato Ilića vozijo v invalidskem vozičku, medtem ko je Fabjan že naslednjo minuto bil na nogah.... lucky punch Ilića ki je celi čas bezal od Fabjana k hudič od križa. Velika napaka Fabjana da je spustil gard.
Odgovori
+0
2 2
Herba
08. 02. 2026 21.38
Dober je samo še za boksarsko vrečo.
Odgovori
+2
2 0
Oliguma
08. 02. 2026 19.53
Praviš, da bi še 1x naredil enako..glej, če boš še večkrat naredil tako..ne boš več niti Tivoli vabljen..ker si zanič. Obnašaš se pa tako..kot bi v gmajni gor rasel..težko te je gledati..pod SLO zastavo, ker nam delaš sramoto.
Odgovori
+12
12 0
Kriss slo
08. 02. 2026 19.13
prvoscim ilicu...za fabjana je velik gospod..fabjan je odrascal v neki vu..enini medtem ko joker v centru beograda..
Odgovori
+0
3 3
The T3chnics
08. 02. 2026 19.09
Sinusni sesalnik je padel kot klada. Obnašanje pa tako, da celi sloveniji dela sramoto. Bogi revež je moral pojesti preveliko količino tega kar je skuhal....
Odgovori
+12
12 0
Doberman1000
08. 02. 2026 19.03
Rocky-Smoky
Odgovori
0 0
prdara
08. 02. 2026 19.02
naš drogeraš je preveč vrtel gofljo in v takem primeru te doleti karma
Odgovori
+8
8 0
