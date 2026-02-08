'Poraz je sestavni del športa, vse bi naredil enako'

Čeprav se Miran Fabjan in Aleksandar Ilić nista borila niti v glavni borbi večera niti za naslov prvaka, je bil ta dvoboj v dnevih pred sobotnim večerom deležen največ zanimanja. Borca imata pestro zgodovino, prvič sta se spopadla leta 2024, ko je slavil Slovenec, tokrat pa se je zmage hitro po začetku razveselil borec iz Beograda.
Začetnega otipavanja ni bilo, oba sta začela na polno, sploh Slo Rocky, ki je bil za to kaznovan po 24 sekundah, ko ga je Joker nokavtiral z zelo močnim levim direktom. "Ljudje, nihče ni umrl, nihče se ni poškodoval. Poraz je sestavni del športa. Če bi lahko ponovil, bi od prihoda v FNC do začetka borbe vse naredil enako," je na Instagramu zapisal Fabjan in nekaj besed namenil tudi tekmecu: "S težkim srcem, ampak čestitam."
Ilić je po nokavtu skočil s kletke in bil izjemno evforičen, v pogovoru po borbi pa veliko bolj miren: "V tem športu sem 17 let, žalili so mi družino in me poniževali. Ob meni je ostalo mogoče 15 ljudi. Trpel sem, nikoli nisem bil dovolj dober. Zanima me, kaj bodo zdaj povedali podkasterji, youtuberji in ostali "veliki strokovnjaki". Slaba taktika, slaba tehnika, ni napredoval, ni mi všeč to, ni mi všeč tisto ... Celo življenje berem ponižujoče naslove, za njih sem narkoman, zguba, upokojenec ... Bomo videli, kaj bodo rekli zdaj."
Po omenjenem spektaklu sta bili na sporedu le še dve borbi - Francisco Barrio je branil naslov lahke kategorije, Ivan Vitasović pa šampionski pas težke kategorije. Oba sta izgubila, nova prvaka sta postala Lom-Ali Eskiev in Hatef Moeil. "Še zmeraj sem poln adrenalina. Dogodek je bil odličen, dvorana je bila skoraj povsem polna, kar je za nas velik uspeh. Hvala za podporo, v München se bomo še vrnili. To je šele začetek," je na novinarski konferenci povedal predsednik organizacije FNC Dražen Forgač.
Vse borbe dogodka FNC 27 (ogledate si jih lahko v arhivu na VOYO):
Težka kategorija (za naslov prvaka): Ivan Vitasović - Hatef Moeil (podreditev v peti rundi)
Lahka kategorija (za naslov prvaka): Francisco Barrio - Lom-Ali Eskiev (nokavt v prvi rundi)
Poltežka kategorija: Miran Fabjan - Aleksandar Ilić (nokavt v prvi rundi)
Težka kategorija: Darko Stošić - Oli Thompson (tehnični nokavt v drugi rundi)
Dogovorjena teža (79 kg): Ivica Trušček - Dominic Schober (soglasna sodniška odločitev)
Lahka kategorija: Filip Pejić - Eduard Kexel (tehnični nokavt v prvi rundi)
Lahka kategorija: Karomatullo Sufiev - Ahmed Abdulkadirov (podreditev v prvi rundi)
Dogovorjena teža (72 kg): David Travnicek - Luka Milidragović (podreditev v prvi rundi)
Srednja kategorija: Leon Gavanas - Sven Dolezal (soglasna sodniška odločitev)
Peresna kategorija: Andreas Rasumny - Dana Aghaie (soglasna sodniška odločitev)
Bantamska kategorija: Elias Erber - Mert Basbudak (tehnični nokavt v drugi rundi)
