Porter bo Crawfordu poskusil zadati prvi poraz in mu odvzeti šampionski pas

Ljubitelji boksa boste lahko v noči iz sobote na nedeljo spremljali borbo za naslov prvaka organizacije WBO v velterski kategoriji. Šampionski pas bo že petič branil Terence Crawford, ki v profesionalni karieri še ne pozna poraza, odvzeti pa mu ga bo poskušal nekdanji dvakratni prvak velterske kategorije (enkrat v organizaciji IBF in enkrat v WBC) Shawn Porter. Prenos na VOYO se v nedeljo začne ob 3.00.

Pestra jesen v boksarskem svetu se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, ko se bosta v Mandalay Bay Resortu v Las Vegasu pomerila Terence Crawford in Shawn Porter. Prenos boksarskega spektakla se na VOYO prične ob 3.00. 34-letni Crawford v profesionalni karieri ob 37 zmagah (28 jih je dosegel z nokavtom) še ne beleži poraza, njegov enako stari nasprotnik Porter pa je ob 31 zmagah (17 z nokavtom) trikrat že izgubil. A Porter bo kljub na papirju slabšemu profesionalnemu kontu Crawfordu predstavljal največji izziv v karieri, saj mnogi ljubitelji športa borcu iz Nebraske očitajo, da se je celo kariero uspešno izmikal vrhunskim boksarjem.

icon-link Crawford vs. Porter FOTO: VOYO

Za Crawforda bo prihajajoča borba najverjetneje zadnja pod okriljem promocije Top Rank, saj se želi pridružiti promociji, ki bi mu omogočila borbe z najboljšimi borci na svetu in tako znebiti očitkov in dvomov o njegovih sposobnostih. V minulem letu je bilo veliko govora o borbi z legendarnim Mannyjem Pacquiaom ali prav tako neporaženim Errolom Spencem mlajšim, a je Craworfd nato potegnil krajšo, saj sta borbo dobila prav njegova potencialna nasprotnika. Pacquiao in Spence mlajši se sicer zaradi poškodbe očesa slednjega nista pomerila, je pa nato namesto Američana vskočil prvak organizacije WBA Yordenis Ugas in filipinsko boksarsko legendo tudi premagal.

icon-expand Terence Crawford FOTO: AP

V kolikor bo Crawford tudi po borbi s Porterjem ostal nepremagan, verjetno sledi prav obračun z Ugasom, ki ima v lasti šampionski pas organizacije WBA ali Spencem mlajšim, ki si lasti pasova organizacij WBC in IBF. Prav slednja pasova je imel okoli pasu že pripeta Crawfordov tokratni nasprotnik Porter, ki se je tudi že pomeril tako z Ugasom kot tudi s Spencem mlajšim. Porter je v svoji drugi obrambi IBF-ov pas izgubil proti Britancu Kellu Brooku (ki mu ga je nato odvzel Spence mlajši), nato pa je proti Dannyju Garcii osvojil še pas organizacije WBC in ga proti Ugasu tudi obranil. V borbi s Spencem mlajšim je nato poskušal nazaj dobiti pas organizacije IBF, a ga je tri leta mlajši Spence premagal in si tako prilastil še pas organizacije WBC.

icon-expand Shawn Porter in Errol Spence Jr. FOTO: AP

Vse tri profesionalne poraze je Porter doživel po sodniški odločitvi, a Crawford, ki je znan po agresivnosti v ringu in močnih udarcih v glavo, je odločen to spremeniti: "Shawn, s tabo bom počel, kar bom želel in postal bom prvi, ki te bo predčasno ustavil," je za promocijski video dejal prvak organizacije WBO. Porter mu je v zameno sporočil: "Končno si našel enakovrednega nasprotnika, komaj čakam, da te zmeljem."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Seznam vseh borb večera: Velterska kategorija: Terence Crawford – Shawn Porter (za naslov prvaka organizacije WBO) Srednjetežka kategorija: Esquiva Falcao – Patrice Volny Srednjetežka kategorija: Janibek Alimkhanuly – Hassan N’Dam Lahka kategorija: Raymond Muratalla – Steven Ortiz