Porter po porazu s Crawfordom najavil konec kariere

"Ne glede na izid dvoboja sem bil ta večer pripravljen naznaniti konec svoje kariere, torej neodvisno ali bi zmagal, izgubil ali bi se borba končala z neodločenim izidom," je po porazu povedal Shawn Porter , s čimer je zanikal trditve, da ga je prav poraz z enim od trenutnih vladarjev velterske kategorije prepričal v konec kariere. "Tudi če bi se dvoboj zaključil z neodločenim izidom in bi nam dali nov termin, da se znova spopadeva, tega ne bi oddelal. Nimam se več namena boriti in v tem trenutku najavljam boksarski pokoj," je dejal 34-letni Američan s prebivališčem v Las Vegasu.

Ameriški boksar z vzdevkom 'Showtime' je svoj zadnji boksarski ples tako odplesal v zdaj zanj domačem Las Vegasu, premoč pa je moral priznati še neporaženemu Terencu 'Budu' Crawfordu. Slednji je z 38. zmago kariere utišal kritike, da se ob borbah za naslov prvaka izmika najboljšim boksarjem kategorije. Po zmagi nad Porterjem bi lahko prišlo tudi do težko pričakovanega obračuna s še enim ameriškim velterašem Erollom Spencom mlajšim. Ta v svojih rokah drži šampionska pasova različice IBC in WBC. Omenja se sicer tudi obračun z Yordenisom Ugasom, ki je v dokončni pokoj poslal legendarnega Mannyja Pacquiaa in se okitil s pasom različic WBA.