Poškodbe so bile prehude: Day po štirih dneh v komi izgubil boj

Ameriški obračun med Dayem in Charlesom Conwellom je bil v superveltrski kategoriji "undercard" odmevnejšega spopada Oleksandra Usjka in Chazza Witherspoona v težki kategoriji. Zmago Ukrajinca so sicer povsem zasenčile novice o Dayu, hitro je postalo jasno, da je njegovo stanje resno.

"Bil je sin, brat in dober prijatelj številnim," piše v izjavi za javnost. "Patova prijaznost, pozitivnost in velikodušnost sta vtisnila trajen pečat pri vseh, ki jih je spoznal."

Conwell: Če bi lahko vse skupaj vzel nazaj ...

"Patricku Dayu ni bilo potrebno boksati. Prihajal je iz dobre družine, bil je pameten, izobražen, imel je dobre vrednote in na voljo so mu bili drugi načini preživljanja,"še piše v izjavi DiBella Entertainmenta."Odločil se je boksati, zavedajoč se vseh nevarnosti, s kateirmi se spopade vsak borec ali borka, ko stopi v boksarski ring. Boks je tisto, kar je Pat rad počel. Tako je navdahnil ljudi in to je bilo nekaj, ob čemer se je počutil živega."

Šest let mlajši Conwell si je naslednjo noč v čustvenem pismu zaželel, da do njune borbe nikoli ne bi prišlo.

"Nikoli si nisem želel, da bi se ti to zgodilo, vse, kar sem si želel, je bila le zmaga. Če bi lahko vse vzel nazaj, potem bi to storil. Nihče si ne zasluži, da bi se mu zgodilo kaj takega," je zapisal Conwell.