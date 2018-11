VIDEO: Za v zapor: trener z nogo udaril fantička v glavo, ker je naredil napako

Starši nesrečnega dečka, ki ga je trener borilnih veščin Ivan Kirilko udaril z nogo, ker po njegovem mnenju naredil napako na treningu, dogodka niso prijavili policiji, saj naj bi po incidentu obljubil, da bo sam odstopil. Čeprav se je dogodek pripetil že pred nekaj meseci, pa je vznemirjujoči video posnetek šele sedaj obšel splet. Ogorčenje pa je kljub temu ostalo. "Video posnetek je šel v "orbito" predvsem zato, ker trener ni odstopil s svoje funkcije, kot je to obljubil po incidentu, ki se je zgodil že marca," piše ruska Gazeta, ki dodaja, da Kirilka sedaj čaka precej večja kazen, saj se je nanj s preiskavo spravila policija. "Trener je vse skupaj pokomentiral z oguljeno frazo, da gre vse skupaj za žar borbe in šport, kjer so emocije nas višku in kjer adrenalin dela svoje..... "



Ker Kirilko ni odstopil, ga je za osem mesecev suspendiral tamkajšnja kudo zveza. A sankcij zanj bržkone s tem še ni konec.