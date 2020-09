Potrditev tudi iz tabora Pacquiaa: Pogajanja so začela napredovati

Besede svetovalca Jayka Johnsonaso v javnost prišle kmalu za tem, ko je Conor McGregorudaril z razkritjem, da se bo vrnil še po tretji upokojitvi. Nekoč prvi obraz borilne organizacije UFC je pred dobrimi tremi meseci vnovič napovedal slovo od oktagonov, tokrat pa presenetil z napovedjo, da se namerava spopasti z nekdanjim boksarskim šampionom Mannyjem Pacquaiom. Pisarna upokojenega boksarja, ki je zdaj v domovini senator, je začetek pogajanj v soboto tudi uradno potrdila.

"Potrjeno je, da so pogajanja med taborom senatorja Pacquiaa in McGregorjem zdaj začela napredovati. Ponavljam, da kot pravi naš senator, so vsi njegovi dvoboji posvečeni dobrobiti in enotnosti vseh Filipincev, vključno s tem (dvobojem, op. a.)," je dejal Joson."V spomin na vse filipinske žrtve covida-19, se bo senator Manny Pacquiao naslednje leto pomeril z UFC-superzvezdnikom Conorjem McGregorjem. Ogromen delež njegovega zaslužka bo namenjen tistim, ki jih je na državni ravni prizadela pandemija."

McGregor v ring prvič

Po besedah Audieja Attarja, vodilnega moža Paradigm Sports Managementa, bi do spopada dveh ikon borilnih športov lahko prišlo nekje na Bližnjem vzhodu v prvih mesecih leta 2021. Šef MP Promotions Sean Gibbons je v elektronskem sporočilu za francosko agencijo AFP že prej dejal, da sta tabora obeh borcev "daleč" od dogovora, a so očitno zdaj pogovori že precej napredovali.

41-letni Pacquiao (62-7-2, 39 nokavtov) se je nazadnje boril julija lani, ko si je v obračunu s Keithom Thurmanompo deljeni sodniški odločitvi zagotovil naslov po verziji WBA v supervelterski kategoriji. McGregor se je po uspešnem januarskem povratku v oktagon, po 40 sekundah je na UFC 246 nokavtiral Donalda Cerroneja, presenetljivo še tretjič "upokojil", zdaj pa bi se lahko še drugič pomeril v boksarskem ringu po letu 2017, ko je v desetih rundah po tehničnem nokavtu izgubil s še vedno nepremaganim Floydom Mayweatherjem Jr. Prav Mayweather mlajši in Pacquiao sta (bila) velika tekmeca minulega desetletja, njun edini (in precej dolgočasen) neposredni obračun pa je leta 2015 v Las Vegasu po soglasni sodniški odločitvi dobil Američan.