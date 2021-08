'Treba je dati ego na stran, se pogledati v ogledalo in si postaviti neprijetna vprašanja'

Elio Artič je svoje življenje posvetil telesni pripravi in borilnim veščinam. Je glavni trener v akademiji Perun, ki v Rogaški Slatini združuje približno 80 članov in članic. Potem ko je na začetku svoje športne poti treniral tajski boks in zbral nekaj profesionalnih borb, se je leta 2015 odločil za brazilski jiu-jitsu in začel trenirati pod vodstvom prvega Hrvata s črnim pasom Bojana Mirkovića, od katerega je tudi sam letos prejel črni pas. Artič je bil tudi eden izmed selektorjev ob izboru prve slovenske amaterske reprezentance v mešanih borilnih veščinah, katere načrte je za nekaj časa prekrižal izbruh koronavirusa. Z njim smo se pogovarjali o začetkih, o ustanovitvi telovadnice, sodelovanju z Gregorjem Štraklom in tudi o tem, zakaj je njegov idol legendarni Kobe Bryant.