Usman: Potrebujem izziv in Canelo mi predstavlja največjega, ki si ga lahko zamislim.

Ljubitelji borilnih veščin ste lahko v isti noči spremljali kar dva spektakla, ki sta le potrdila statusa dveh najboljših borcev v svojem športu. Canelo Álvarez je z zmago proti Calebu Plantu postal nesporni svetovni vladar supersrednje kategorije, Kamaru Usman pa je z (drugo) zmago proti Colbyju Covingtonu potrdil status vladarja velterske kategorije in enega najboljših borcev mešanih borilnih veščin vseh časov. Usman, ki mu v UFC-ju zmanjkuje izzivalcev, pa se sedaj javno spogleduje prav z idejo o borbi z Álvarezom.

Kamaru Usman je v pravi borilni poslastici po soglasni sodniški odločitvi premagal Colbyja Covingtona in tako že petič obranil šampionski pas UFC-jeve velterske kategorije. Po zadnjem zvoncu sta si borca celo izkazala nekaj spoštovanja, ki ga do sedaj nismo videli. "Kot borca ga spoštujem in vem, da je drugi najboljši borec v tej kategoriji. A kot sem dejal že pred borbo, se bo moral sprijazniti z dejstvom, da je nekdo pač boljši od njega." je o nasprotniku dejal prvak Usman, ki pravi, da ga je Covngton motiviral, da postane boljši borec: "Vsak dober borec potrebuje nasprotnika, ki ga žene, kot je Joe Frazier gnal Muhammada Alija. Zame je ta borec Covington. Čeprav ga ljudje, vključno z mano, sovražimo izven kletke, je potrebno spoštovati takšnega borca."

Usman je z zmago proti Covingtonu postal borec z najdaljšim zmagovalnim nizom v UFC-ju. Odkar je leta 2015 debitiral v organizaciji, še ne pozna poraza, v tem času pa je nanizal kar 15 zaporednih zmag, ob štirih zmagah, ki jih je dosegel preden je podpisal za UFC pa njegov zmagovalni niz znaša že 19 zaporednih zmag. 34-letni Američan, rojen v Nigeriji, zato velja za trenutno najboljšega borca v organizaciji (zaseda prvo mesto na t. i. lestvici pound-for-pound ), v tednu pred borbo pa je medijem namignil, da se želi pomeriti z najboljšim boksarjem na svetu Canelom Alvarezom, saj bi bil to zanj največji možen izziv. Predsednik UFC-ja Dana White je na novinarski konferenci po borilnem spektaklu o Usmanovi ideji dejal: "Gledal sem Canelotovo borbo danes in povem vam, Usman noče boksati s Canelom. Dajmo no, ustavimo to s*****. Če hoče Canelo priti sem (se pomeriti v mma-ju op. a.), potem naj se borita, ampak nihče ne želi boksati s Canelom."

Tudi Usman se na novinarski konferenci po borbi ni mogel izogniti vprašanju o naslednjemu športnemu izzivu. V velterski kategoriji mu namreč počasi zmanjkuje nasprotnikov, saj je večino najboljših izzivalcev že vsaj enkrat premagal. Ni še jasno, komu bo UFC naslednjemu ponudil priložnost boriti se za šampionski pas, zdi pa se, da imata največ možnosti Vicente Luque, ki je bil predviden kot morebitna menjava za minulo borbo in Leon Edwards, ki je neporažen že vse od leta 2015, ko je izgubil prav proti Usmanu, a najprej mora na dogodku UFC 269 premagati Jorgeja Masvidala. "Najprej moram nekaj časa preživeti s svojo hčerko. Nisem je videl 10 tednov, ker sem se pripravljal na borbo in ker sem se letos boril kar trikrat, me dolgo časa ni bilo doma," je sprva o načrtih za prihodnost dejal Usman, a ko so mu novinarji povedali, kaj je o njegovi ideji dejal Dana White je prvak odgovoril: "Dana ne more vedeti, česa si želim. Želim si izziv, ki mi bo podkuril pod nogami, izziv, ki me bo prestrašil ... če že moram zapustiti hčerko za 12 tednov ali več, mora biti to zame vredno. Potrebujem izziv, zaradi katerega se zjutraj zbudim in kaj bi lahko bil večji izziv kot borba s Canelom, ki je najboljši v tem, kar počne? Mi (borci mešanih borilnih veščin) smo tisti, ki smo pripravljeni tvegati in se podati v drug šport, oni (boksarji) si tega niti pod razno ne upajo."

Canelo Alvarez je na isti večer, kot je Usman premagal Covingtona, s tehničnim nokavtom v enajsti rundi premagal Caleba Planta in tako osvojil še zadnjega od štirih pasov vseh svetovnih boksarskih organizacij (WBA, WBC, WBO in IBF) ter s tem postal kralj supersrednje kategorije. Prav tako kot Usman pa ima tudi Canelo enak problem, saj mu zmanjkuje enakovrednih nasprotnikov. Obračun med Američanom in Mehičanom bi bil povsem izvedljiv, saj je meja UFC-jeve velterske kategorije 170 funtov oziroma približno 77,1 kilograma, meja boksarske supersrednje kategorije pa 168 funtov oziroma približno 76,2 kilograma. Usman in Canelo imata poleg dejstva, da veljata za najboljša borca v svojih športih, še nekaj skupnega. Oba sta namreč zadnji profesionalni poraz doživela leta 2013. Usman je v svoji drugi profesionalni borbi izgubil proti Joseju Caceresu, Canelota pa je (v srednjetežki kategoriji sicer) premagal nepremagljivi Floyd Mayweather Jr.

Boksarski obračun med Usmanom in Canelom bi tako lahko bil drugi v zgodovini, na katerem bi se pomerila najboljši boksar in najboljši borec mešanih borilnih veščin na svetu. Spomnimo se, da sta se avgusta 2017 že pomerila najboljši boksar tistega časa (za mnoge v zgodovini športa) Floyd Mayweather Jr. ter takratni prvak UFC-jeve lahke in peresne kategorije Conor McGregor. Borbo je s tehničnim nokavtom v deseti rundi zmagal Mayweather Jr.

icon-expand Floyd Mayweather - Connor McGregor FOTO: AP