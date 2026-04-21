Potrjeno: Frlica čaka boj za šampionski pas organizacije Brave!

Miha Frlic bo dogodek WFC 30 dočakal v nizu sedmih zaporednih zmag. Nazadnje je februarja letos na dogodku Brave CF 104 že v prvi rundi pokončal Samuela Di Guarda. Sedaj pa je 26-letnik iz Gorenje vasi le dočakal boj za šampionski pas težke kategorije, za katerega bo moral ugnati Pavla Dailidka .

V Angliji rojeni Litovec je prav tako v izjemnem nizu sedmih zaporednih zmag. Šampionski pas je osvojil septembra 2024 prav v Tivoliju, ko je premagal Patryka Dubielo (Poljaka je novembra lani ugnal tudi Frlic), nato pa je Dailidko svoj pas uspešno ubranil proti Odieju Delaneyju in Gregoryju Robinetu . Vse tri omenjene dvoboje je končal predčasno.

Šestega junija bo v igri tudi naslov organizacije Brave v poltežki kategoriji. Znova se bosta udarila Erko Jun in Mohamed Maalem. To bo njun drugi obračun, na prvem je aprila 2024 slavil izkušeni borec iz Bosne in Hercegovine.

Jun je šampionski pas v poltežki kategoriji nato osvojil septembra isto leto, ko je bil boljši od Alexandra Wesnerja. Njegov zadnji MMA dvoboj pa se je končal s porazom, v srednji kategoriji ga je v prvi rundi premagal Mohammad Fakhreddine.