Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Potrjeno: Frlica čaka boj za šampionski pas organizacije Brave!

Ljubljana, 21. 04. 2026 17.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Miha Frlic – Shah Kamali

Še nepremagani slovenski borec Miha Frlic je dočakal več kot zasluženo borbo za šampionski pas Brave. Za naslov prvaka težke kategorije se bo 6. junija v Tivoliju pomeril z Litovcem Pavlom Dailidkom. Ljubitelje mešanih borilnih veščin pa bo znova navdušil tudi Erko Jun. Prenos spektakla na VOYO.

Miha Frlic poraza še ne pozna.
FOTO: Damjan Žibert

Miha Frlic bo dogodek WFC 30 dočakal v nizu sedmih zaporednih zmag. Nazadnje je februarja letos na dogodku Brave CF 104 že v prvi rundi pokončal Samuela Di Guarda. Sedaj pa je 26-letnik iz Gorenje vasi le dočakal boj za šampionski pas težke kategorije, za katerega bo moral ugnati Pavla Dailidka.

V Angliji rojeni Litovec je prav tako v izjemnem nizu sedmih zaporednih zmag. Šampionski pas je osvojil septembra 2024 prav v Tivoliju, ko je premagal Patryka Dubielo (Poljaka je novembra lani ugnal tudi Frlic), nato pa je Dailidko svoj pas uspešno ubranil proti Odieju Delaneyju in Gregoryju Robinetu. Vse tri omenjene dvoboje je končal predčasno.

Šestega junija bo v igri tudi naslov organizacije Brave v poltežki kategoriji. Znova se bosta udarila Erko Jun in Mohamed Maalem. To bo njun drugi obračun, na prvem je aprila 2024 slavil izkušeni borec iz Bosne in Hercegovine.

Jun je šampionski pas v poltežki kategoriji nato osvojil septembra isto leto, ko je bil boljši od Alexandra Wesnerja. Njegov zadnji MMA dvoboj pa se je končal s porazom, v srednji kategoriji ga je v prvi rundi premagal Mohammad Fakhreddine.

Na dogodku WFC 30 bo sicer na delu še nekaj Slovencev. Domen Drnovšek se bo pomeril z Madžarom Istvanom Juhaszem. Monika Kučinič pa bo pričakala vselej nevarno Rusinjo Marino Merčuk.

mma brave wfc miha frlic erko jun

Kajzer: Razočarana sem, ker sem si zaslužila kolajno

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664