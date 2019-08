Potrjeno: povratni obračun Ruiz ml. vs. Joshua decembra v Savdski Arabiji

Spomnimo: prvi obračun med omenjenima borcema, ki prvotno sploh ni bil načrtovan, saj bi se namesto Ruiza ml. 1. junija letos moral z Britancem boriti z Jarrell Millerj, a je ta padel na dopinškem testu, se je zaključil s presenetljivo zmago mehiško-ameriškega boksarja.'The Destroyer' je kljub atipični boksarski postavi presenetil do nedavnega nespornega vladarja težke kategorije, Britanca Anthonyja Joshuo. A ta je imel v pogodbi za prvi obračun v primeru poraza možnost povratnega obračuna, za katero se je tudi odločil. Dolgo časa sta se obe strani dogovarjali za lokacijo (prvi obračun se je zgodil v kultnem MSG-ju v New Yorku), naposled pa sta se borca le dogovorila za Savdsko Arabijo, kjer se bosta spopadla za pasove v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.