Povetkin znova v bolnišnici: 'Borba z Whytom vnovič odpovedana'

Zaradi zloglasnega koronavirusa je moral tabor 41-letnega Alexandra Povetkina odpovedati ponovno načrtovani povratni dvoboj z Dillianom Whyteom, ki bi moral biti na sporedu že 21. novembra.

"Mislili smo, da je najhujše že mimo, a smo se ušteli," je za rusko tiskovno agencijo TASS uvodoma razkril Povetkinov zastopnik Andrey Ryabinsky in nadaljeval: "V vmesnem času so se simptomi bolezni vrnili, zato je moral Alexander znova v bolnišnico. Pred kratkim so ga sicer znova odpustili iz nje, toda za borbo konec tega meseca ne bi bil dovolj dobro pripravljen. Boks prinaša zelo velike napore za telo in tudi sam ne bom dopustil, da bi s kakršnimi koli tveganji ogrozili športnikovo zdravje. Posledično smo odpovedali oziroma preložili tudi v drugo načrtovani obračun (30. 12.) z Whytom na kasnejši termin v naslednjem koledarskem letu."