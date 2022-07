Povratni obračun prvakinj: Nunesova napoveduje maščevanje za boleč poraz

Julianna Pena je lanskega decembra pripravila enega največjih presenečenj v zgodovini mešanih borilnih veščin in ugnala eno najdominantnejših bork vseh časov Amando Nunes. Sedaj pa je čas za povratni obračun. Dekleti se bosta pomerili v glavni borbi borilnega spektakla UFC 277, na katerem bo med drugim potekala tudi borba za naslov začasnega prvaka moške mušje kategorije. Borilni spektakel si lahko v nedeljo od 4.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

Amanda Nunes ni bila poražena vse od leta 2014, ko je obdobje njene dominance prekinila 32-letna Julianna Pena. Venezuelka je na UFC 269 pripravila svojevrstno presenečenje in Brazilko že v drugi rundi prisilila v predajo, s čimer je postala šele peta nesporna prvakinja UFC-jeve bantamske kategorije v zgodovini organizacije. Pena, ki je leta 2013 postala prva ženska zmagovalka borilnega resničnostnega šova The Ultimate Fighter, se rada pohvali, da je ob zmagi nad Nunesovo postala tudi prva ženska, ki se je UFC-jevega šampionskega pasu polastila po rojstvu otroka.

Nunesova, ki je kljub bolečemu porazu še vedno prvakinja, saj ima v lasti še UFC-jev šampionski pas peresne kategorije, se s predstavo proti Peni nikakor ni mogla sprijazniti. Čeprav je v oktagonu športno priznala poraz, se je kmalu zatem začela izgovarjati, da ni dobro trenirala, da ji je priprave na borbo pokvarila poškodba kolena in da je imela premalo motivacije. Kmalu po porazu je Brazilka tudi zapustila telovadnico, v kateri je dolga leta trenirala (American Top Team), in ustanovila svoj klub. To potezo naj bi sicer 34-letna borka načrtovala že pred borbo s Peno in naj nanjo ne bi vplival razplet obračuna. Dekleti sta se hitro po borbi dogovorili za revanšo, še pred tem pa sta se v že omenjenem borilnem resničnostnem šovu The Ultimate Fighter pomerili kot glavni trenerki ekip.

Tudi predzadnja borba večera bo ponudila borbo za naslov prvaka, in sicer začasnega v moški mušji kategoriji. Šlo bo za povratni obračun med nekdanjim nespornim prvakom Brandonom Morenom in borcem zelo uspešnega novozelandskega kluba City Kickboxing Kaijem Kara-Franceom. Borca sta se namreč že pomerila decembra 2019, ko je po soglasni sodniški odločitvi slavil Moreno. Mehičan si je nato še z dvema zmagama prislužil borbo za naslov prvaka z Brazilcem Deivesonom Figueiredom, ki se je hitro razvil v trilogijo. Najprej sta se Mehičan in Brazilec razšla brez zmagovalca, pol leta kasneje je Moreno zadavil Figueireda in postal prvi v Mehiki rojeni prvak v UFC-ju, januarja letos pa se je Figueiredo maščeval in si po soglasni sodniški odločitvi nazaj priboril šampionski pas. Ker se Brazilec ni želel še četrtič zapored pomeriti z Mehičanom, so se pri UFC-ju odločili, da Morenu ponudijo možnost, da postane začasni prvak in s tem obvezni izzivalec nespornega prvaka. Borbo za naslov nespornega prvaka si tako z zmago lahko zagotovi tudi Kara-France, ki je lanskega decembra po hitrem postopku opravil z nekdanjim nespornim prvakom (sicer v bantamski kategoriji) Codyjem Garbrandtom, marca letos pa premagal še do tedaj nepremaganega Dagestanca Askara Askarova.

Poleg borbe za naslov začasnega prvaka se bosta na UFC 277 v mušji kategoriji pomerila še četrtopostavljeni izzivalec Alexandre Pantoja in šestopostavljeni Alex Perez. Pantoja se lahko pohvali, da je že premagal Morena in po tesni borbi izgubil s Figueiredom, Perez pa se je prav s Figueiredom pred dobrim letom in pol pomeril za naslov prvaka in po le nekaj manj kot dveh minutah borbo izgubil.

Med borbama v mušji kategoriji se bosta pomerila dvakrat težja borca Derrick Lewis in Sergej Pavlovič. Lewis, ki je decembra lani podrl rekord v največjem številu nokavtov v zgodovini UFC-ja (13), je po dveh porazih v domačem Houstonu počasi padel iz ožjega izbora kandidatov za borbo za naslov prvaka, zato bo moral proti enajstopostavljenemu Rusu dokazati, da se še lahko meri z najboljšimi v kategoriji. Pavlovič bo za Lewisa zagotovo trd oreh, saj je z nasprotniki v zadnjih treh borbah opravil z nokavtom v prvi rundi. 30-letni Rus je pod okriljem ameriške organizacije izgubil le na svojem debiju, in sicer proti legendarnemu Alistairju Overeemu, kar je tudi edini Pavlovičev poraz v profesionalni karieri.

Borilni spektakel pa bosta otvorila poltežka Anthony Smith in Magomed Ankalajev. 'Levjesrčni' Smith, ki se je marca 2019 že boril za naslov prvaka in izgubil proti nepremagljivemu Jonu Jonesu, je pred borbo prepričan, da bo zmagovalec te borbe naslednji izzivalec prvaka poltežke kategorije Jirija Prochazke, saj se ne strinja s tem, da se borci čisto pri vrhu (s tem sta poleg Prochazke mišljena še nekdanja prvaka Glover Teixeira in Jan Blachowicz) sami dogovarjajo za morebitne povratne obračune. Ankalajev je na drugi strani modro tiho in bo želel še podaljšati zmagovalni niz, ki trenutno šteje kar osem borb (prav vse je dosegel v UFC-ju). Če mu bo to tudi uspelo, se bo na lestvici izzivalcev zagotovo dvignil med najboljše tri v kategoriji, morda pa celo dobi priložnost boriti se za naslov prvaka.

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Ženska bantamska kategorija: Julianna Pena – Amanda Nunes (borba za naslov prvakinje) Mušja kategorija: Brandon Moreno – Kai Kara-France (borba za naslov začasnega prvaka) Težka kategorija: Derrick Lewis – Sergej Pavlovič Mušja kategorija: Alexandre Pantoja – Alex Perez Poltežka kategorija: Anthony Smith – Magomed Ankalajev