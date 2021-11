Povšnarjeva svetovna prvakinja v ju-jitsuju: 'Ves trud se je poplačal'

Povšnarjeva je tako dvema bronastima kolajnama s prvenstev leta 2018 in 2019 (lani prvenstva zaradi epidemije ni bilo) dodala še najžlahtnejše odličje. "Na poti do zlate kolajne sem premagala Ukrajinko, Nemko, Tajko in v finalu še drugo Nemko. Svoje borbe sem speljala taktično in izredno sproščeno pod taktiko svojega trenerja Domna Drnovška in lahko rečem, da sem s prikazanim izredno zadovoljna in srečna, da se je ves trud preteklih mesecev s konstantnimi treningi in kombiniranjem vseh ostalih obveznosti poplačal," nam je sporočila Maja Povšnar, ki sicer trenira v klubu Gracie Barre v Ljubljani.