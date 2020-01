Požari v Avstraliji: Masvidal bi rad pomagal pri gašenju ognjenih zubljev

"V februarju bom v Avstraliji in rad bi pomagal. Ves dobiček za časa obiska bom namenil za pomoč, rad pa bi pomagal pri gašenju požarov tudi z lastnimi rokami," je UFC borec napisal na družabnih omrežjih. Očitno so požari, ki so hudo zdesetkali živalske vrste in uničili veliko domovanj, prizadeli tudi Američana. Na katastrofalne razmere v Avstraliji so se sicer odzvali številni športniki, Masvidal pa je prvi, ki se je ponudil, da bi rad pomagal tudi z lastnimi rokami.