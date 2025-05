Pred borbo je bil glasen, po njej ponižan in skesan: Ponesla sta me slava in denar

Po bolečem porazu je skesani Bojković priznal, da bo v prihodnje moral spremeniti svoj nastopaški pristop. "Šel sem na vse ali nič, dobil nisem ničesar. Ne vem točno, kaj se mi je zgodilo, da nisem sledil taktičnim zamislim, ampak sem želel dokazati, da lahko prejmem udarce nasprotnika. Ne morem se vrniti v preteklost. Ponesli so me uspeh, slava, denar in take neumnosti," je na družbenih omrežjih zapisal Bojković.

"Zdaj vem zgolj, da še nikoli nisem bil tako motiviran in nikoli ne bom odstopil od borbe ter svojih ciljev. Čestitam Janičiću, pošteno je zmagal. Če bo za, sem pripravljen na povratni dvoboj. Hvala vsem za podporo. To je vendarle šport in mnenja so deljena. To sem potreboval zato, da bom lahko postal boljša verzija sebe. Vrnilo me je na realna tla, pokazalo, da veliko grešim, in ta šport ne trpi neumnosti," je dodal obetavni Bojković.