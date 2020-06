Pred štirimi leti nas je zapustil 'največji': Rivalstvo s Frazierjem nepredstavljivo za današnje čase

In prav za današnje čase težko predstavljiva in skorajda neponovljiva rivalstva legendarnega Muhammada Alija (rojen kot Cassius Clay, op. p.) z omenjenim kvartetom so zaznamovala bogato športno pot boksarskega velikana, ki se je rodil leta 1942 v Louisvillu v zvezni državi Kentucky.



Po mnenju mnogih najboljši boksar vseh časov je navduševal ne le v ringu, temveč je s svojim temperamentom, karizmatičnostjo, inteligentnostjo in dobršno mero duhovitosti svoje največje nasprotnike ob pamet spravljal tudi ob ringu. Ali ni zgolj športna, ampak tudi pop-kulturna ikona, čigar priljubljenost tudi po koncu kariere ni upadla. Tisti, ki so ga spremljali od blizu, so znali oziroma še znajo povedati, da je bil izjemna osebnost, ki nikogar ni pustila ravnodušnega. Najbolj pa bo, jasno, ostal zapisan v našem spominu po nepozabnem rivalstvu z Joejem Frazierjem, ki je bil pravzaprav edini, ki se mu je znal uspešno postaviti po robu tako v ringu kot zunaj njega.



Ob dejstvu, da ga je 'Smokin' Joe leta 1971 premagal v njunem prvem ("Borba stoletja", op. p.) od skupno treh dvobojev, je bil Frazier spreten tudi pred mikrofonom, kar je le še dolilo olja na ogenj pred njunimi nepozabnimi obračuni. V drugem dvoboju tri leta pozneje ("Super Fight II", op. p.) je slavil Ali, kot tudi 1. oktobra leta 1975 ob zaključku epske trilogije v glavnem filipinskem mestu Manili ("Thrilla in Manila", op. p.), ki je označen za enega od največjih boksarskih obračunov vseh časov.



Življenje velikega Muhammada Alija je ugasnilo 3. junija 2016, ko je bil star 74 let.