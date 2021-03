'Predatorju' uspelo maščevanje, Miočić padel v drugi rundi

Ta je bil sicer tudi po mnenju stavnic manjši favorit za zmago, a le redki so pričakovali, da bo proti najuspešnejšemu borcu v zgodovini kraljevske kategorije UFC tako dominiral. Kamerunec, ki je bil na tehtanju kar 13 kilogramov težji, se je naučil na napakah, ki jih je storil v prvi borbi. Povratni obračun je začel precej bolj previdno, čakal je na svoje priložnosti in že v prvi rundi nekajkrat dobro zadel 38-letnega Američana. Ta, za razliko od obračuna izpred treh let, tekmeca ni uspel zrušiti na tla, premoč pa je moral priznati na začetku druge runde. Ngannou ga je zadel s sprednjim direktom, Miočić je padel ob ograjo, se sicer pobral, vrnil udarec, a pozabil na obrambo, Afričan z vzdevkom Predator pa mu je 'ugasnil luči'. Najprej ga je zadel z levim krošejem, nato pa delo dokončal na tleh in postal novi prvak težke kategorije. Čeprav se na novo vlogo še ni povsem privadil, bo status šampiona moral verjetno že kaj kmalu braniti. Pripravljen je namreč že naslednji tekmec, Jon Jones, ki se v težko kategorijo seli iz poltežke in je takoj po zmagi Ngannouja tvitnil, da se je za primeren honorar pripravljen poigrati z novim prvakom.