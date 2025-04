Številni ruski športniki so se pozneje odločili zastopati druge države. Eden od njih je Valiev. Mamiašvili je znanec ruskega predsenika Vladimirja Putina , ki mu je vročil tudi priznanje reda za zasluge za domovino. "Valiev je pred zgolj enim letom bil član naše reprezentance. Treniral je pri naši reprezentanci. Danes pa se s solzami v očeh bori pod albansko zastavo. Mogoče ga je bilo sram. A ljudem kot je Čermen ni pomembno pod katero zastavo se borijo. Danes je to zastava Albanije, jutri Bolgarije," je za rusko spletno stran Championat dejal Mamiašvili.

Valievu naj bi po poročanju prič dejal, da je izdajalec, dodal pa naj bi tudi nekaj sočnih kletvic. Valieva je odziv Mamiašvilija šokiral, ko mu je starejši rojak želel nadeti zlato medaljo, je to storil sila agresivno in nato zapustil kraj "zločina". Rusijo so po vojni v Ukrajini izločili iz mednarodnih športnih tekmovanj in čeprav je Kremlin napovedal alternativo olimpijskim igram, ki naj bi se imenovalo "Svetovne prijateljske igre", je projekt naposled propadel.

"Taki mladeniči na žalost ne razumejo popolnoma vrednosti zastave na svojih ramenih. Ne razumejo odgovornosti do države, ki jih je naredila in jim ponudila priložnost. Res je, da so bili pogoji včasih zahtevni, vseeno pa je velika Rusija iz njih naredila športnike. Jasno je, da me je njegova odločitev, da zastopa Albanijo razjezila. Zdaj je vprašanje kaj moramo storiti, da ti športniki ostanejo v naši državi. Potrebujemo prave pogoje in ideologijo. Brez tega bi bilo nemogoče zmagovati," je dejal Mamiašvili.