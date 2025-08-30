Svetli način
Preložnik: Kar je Fabjan naredil v letu in pol je nepredstavljivo

Ljubljana, 30. 08. 2025 07.58 | Posodobljeno pred 1 uro

Tadej Vidrih
V novem POPkastu smo gostili vodjo FNC Knockout Nejca Preložnika, ki je spregovoril o prihajajočem borilnem spektaklu FNC 24 v Areni Zagreb ter tudi o njegovih številnih načrtih za prihodnost, s katerimi želi poskrbeti za lepšo prihodnost mešanih borilnih veščin pri nas.

Nekdanji borec Nejc Preložnik je ob prodaji svoje organizacije VFN regijskemu velikanu FNC postal del ene najhitreje rastočih organizacij v Evropi. Prvo soboto v septembru ga tako čaka obilico dela, saj bo v zagrebški areni na sporedu težko pričakovan spektakel FNC 24, ki pa je pred časom izgubil eno izmed glavnih atrakcij. Zaradi poškodbe je namreč borbo odpovedal Miran Fabjan

"To je kot ko otroku dovoliš gledati risanko. Nikoli nima dovolj. Miran Fabjan ima 40 let in oddelal je šest, oziroma sedem borb v letu in pol. To je nepredstavljivo. In vse borbe so bile glavne borbe večera. Tudi če pogledamo UFC. Kdo izmed prvakov, ali višje rangiranih borcev je imel šest ali sedem borb v letu in pol? To je nepredstavljivo. Normalno je, da se poškodbe naberejo. Vsi vemo, kakšen (poškodovan) je sprejemal borbe, tudi lani v Puli ...," pravi Preložnik, ki pa kljub vsemu verjame, da ljubitelje mešanih borilnih veščin čaka izjemen dogodek. Ne nazadnje bodo na sporedu kar štiri borbe za šampionski pas.

žPo FNC 24 sledi prvi FNC Knockout dogodek v Sloveniji, četrtega oktobra v Mariboru, glavna borba večera pa bo prvi evropski prvak PFL Jakob Nedoh: "Bolj kot to, da bo nastopil v glavni borbi večera, me veseli novice, da je Jakob podpisal z nami, z FNC-jem (dolgoročno pogodbo). Mislim, da bo to tako za FNC, kot za Slovenijo in Jakoba samega velika, velika pozitivna stvar, ki mislim, da mu zna znova obrniti kariero v pozitivno smer. Veliko pričakujem od njega, vedno sem in verjamem v njegov uspeh, ne glede na to, kar je bilo v zadnjem letu." Ob tem je Preložnik zaupal, kdo izmed Slovencev bo nastopil na dogodku v Mariboru. Ob Nedohu bodo to še Rok Krušič, Gaj Muršec, Alexandr Drabinca ter Nezir Seferović in Dino Sulkanović, ki se bosta celo pomerila med seboj.

V POPkastu je sicer Preložnik tudi izdal, da se že novembra vračajo amaterski turnirji imenovani Vikingi. Tokrat pod okriljem organizacije FNC. Vabljeni k ogledu!

