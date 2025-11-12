Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Borilni športi

Premierna izvedba turnirja FNC Vikings v soboto v Celju

Celje, 12. 11. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Vikings je amaterski turnir za mlade borce, ki ga je na naših tleh v preteklih letih večkrat izvedla organizacija VFN. Ta se je februarja združila z organizacijo FNC in začela delovati pod imenom FNC Knockout. Prvi turnir Vikings od odmevne združitve se bo v soboto odvil v Celju. Dogajanje boste lahko v živo spremljali na VOYO.

FNC Vikings 1
FNC Vikings 1 FOTO: 24ur.com

V telovadnici Gimnazije Celje - Center se bo amaterski turnir začel ob 14. uri. Amaterske borbe se bodo odvijale v šestih težnostnih kategorijah, v katerih se bodo borci borili za mesto v finalu, ki se začne ob 20. uri. Finalnim obračunom bodo sledile še tri t. i. super borbe.

Udarila se bosta udeleženca zadnje sezone resničnostnega šova Fight of Nations Gabrijel Pavlović in Ognjen Kovačević, nato se bo odvil slovenski dvoboj, v katerem si bosta nasproti stala Tilen Bregant in Blaž Emeršič, v zadnji super borbi pa se bosta pomerila Demahmet Sinani in Tourpal Asukhanov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na VOYO si boste lahko ogledali super borbe in finalne dvoboje, v katerih se bodo mladi borci med drugim potegovali tudi za pogodbo z organizacijo FNC.

FNC Vikings 1
FNC Vikings 1 FOTO: 24ur.com
mma fnc vikings celje
Naslednji članek

Odbojkarske kvalifikacije za LP, zadnja dirka sezone motoGP in spektakel KSW

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330