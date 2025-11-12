Premierna izvedba turnirja FNC Vikings v soboto v Celju

V telovadnici Gimnazije Celje - Center se bo amaterski turnir začel ob 14. uri. Amaterske borbe se bodo odvijale v šestih težnostnih kategorijah, v katerih se bodo borci borili za mesto v finalu, ki se začne ob 20. uri. Finalnim obračunom bodo sledile še tri t. i. super borbe.

Udarila se bosta udeleženca zadnje sezone resničnostnega šova Fight of Nations Gabrijel Pavlović in Ognjen Kovačević, nato se bo odvil slovenski dvoboj, v katerem si bosta nasproti stala Tilen Bregant in Blaž Emeršič, v zadnji super borbi pa se bosta pomerila Demahmet Sinani in Tourpal Asukhanov.