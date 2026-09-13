Umrl legendarni boksar jugoslovanskih korenin, ki je namučil Alija

Jure Chuvalo je v dveh dvobojih z Mohamedom Alijem zdržal vseh 15 rund in prenesel tudi najtežje udarce uničujočih boksarjev, kot sta bila Joe Frazier in George Foreman, a ga nikomur nikoli ni uspelo spraviti na tla. Rodil se je 12. septembra 1937 v Torontu hrvaškima priseljencema Stipanu in Katici z današnjega ozemlja BiH, do svojega 18. leta je v 16 dvobojih dosegel 16 zmag z nokavtom, so zapisali pri časniku Toronto Sun.

Poklicno boksarsko pot je začel aprila 1956, kariero pa je sklenil leta 1978 z izkupičkom 73 zmag, 18 porazov in dveh neodločenih izidov. Svoj glas je v času kariere uporabil za to, da je mlade pozval, naj se izogibajo drogam, piše CP24. Chuvalo je bil najbolj znan po dvoboju za naslov prvaka v težki kategoriji leta 1966 proti Mohamedu Aliju. Z legendarnim boksarjem je zdržal vseh 15 rund, Ali pa je kasneje priznal, da je bil Chuvalo najtrdnejši boksar, s katerim se je do takrat pomeril.

Znana je tudi Chuvalova izjava po tem dvoboju: "Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri. Jaz pa sem šel plesat s svojo ženo."