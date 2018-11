Prerivanje in šopirjenje na novinarski konferenci: Wilder in Fury sta prvo rundo že odigrala

Sobotni boksarski spektakel v Los Angelesu, obračun težkokategornikov Deontaya Wilderja in Tysona Furyja, ki ga bomo prenašali na VOYO, je imel (ne)pričakovan uvod. Boksarja sta namreč na obvezni novinarski konferenci pred dvobojem najprej obračunala besedno, nazadnje pa se je vse skupaj sprevrglo v prerivanje obeh tekmecev in njunih spremljevalnih ekip.

Tyson Fury FOTO: AP

Ljubitelji boksa in spektaklov se najbrž ne morejo določiti, ali je bilo dogajanje na odru pred televizijskimi kamerami spontano ali pa je vse skupaj pač del posla, ki ga oba boksarja očitno dobro obvladata. Američan Deontay Wilder, svetovni prvak težke kategorije po verziji WBC, in njegov izzivalec, Britanec Tyson Fury, sta druženje z novinarji izkoristila tudi za tisto, kar so mnogi od njiju pričakovali - da bosta napovedani boj začela še pred vstopom v ring.

Začetek je bil sicer dokaj miren, celo s pohvalami na račun nasprotnika, a na koncu so se besedni boj, hvaljenje in grožnje spremenili še v petelinjenje na odru, ko se je v gneči za trenutek zdelo, da so stvari že ušle izpod nadzora, med vročekrvna boksarja pa so morali stopiti tudi varnostniki. Fury je napovedal, da bo za svojega tekmeca v soboto poskrbel s knockoutom, potem pa si je slekel srajco in ga že kar na odru izzival na boj. "Srajco sem slekel, da bi se začelo dogajati in da bi jih vse skupaj malo prestrašil. Vsi mislijo, da je najino rivalstvo lažno, ampak po temle lahko še enkrat razmislijo," je dejal Fury.





Deontay Wilder in Tyson Fury FOTO: AP