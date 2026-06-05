'Preveč se je govorilo o tem dvoboju'

WFC 30: Ljubljana FOTO: VOYO

Le še nekaj ur nas loči, ko se bo v središču ljubljanske Hale Tivoli odvil borilni spektakel WFC 30. Na dogodku, ki bo vseboval deset borb, bo nastopilo kar osem Slovencev. Dogodek bo v Ljubljano pripeljal kombinacijo domačih adutov, mednarodnih imen in dvobojev z visokim vložkom. Eden izmed teh bo zagotovo povratna borba med Slovencem Davidom Forsterjem in Bosancem Amilom Tutićem.

Slednja sta se prvič med seboj pomerila novembra lani, sama borba pa je prinesla veliko napetosti že pred dogodkom. Tutić je začel bolje, nato pa z nedovoljenim udarcem v zatilje poskrbel za prekinitev in odvzem točke. Slovenec je bil v nadaljevanju odličen v parterju, po koncu druge runde pa se je Tutić zagnal v Forsterja, zaradi česar so mu sodniki spet odvzeli točko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenec je dvoboj pametno pripeljal do sodniške odločitve, ki je bila soglasna v njegovo korist. Povratna borba zato ni zanimiva samo zaradi športnega izida, ampak tudi zaradi zgodbe, ki se je odprla že v prvem srečanju. Forster želi potrditi zmago, Tutić pa dobiva novo priložnost, da popravi vtis in obrne razmerje.

Dvoboj med Forsterjem in Tutićem je eden izmed tistih, o katerih se pred dogodkom govori največ, po okusu Slovenca morda še nekoliko preveč. "Čisto preveč navdušenja za nasprotnika, ki ima razmerje zmag in porazov 1:1. Nič še ni pokazal v tem športu, a vseeno se govori, kot da je najin dvoboj glavni dogodek večera," je o svojem nasprotniku dejal Forster. "Fight card je odličen, zelo se veselim dvoboja Frlica, ki bo imel proti Dailidkotu brutalno borbo," je o samem dogodku še dodal Forster, ki se neizmerno veseli, da se bo dogodek začel tudi zaradi tega, ker je bilo prodanih že veliko število vstopnic, kar pomeni, da bodo imeli Slovenci na tribunah bučno podporo.

Kučiničevo čaka težka preizkušnja

Poleg Maje Drnovšek, ki se bo pomerila s Poljakinjo Wiktoria Wojciechowska, bo slovenske barve branila tudi najboljša slovenska borka Monika Kučinič, ki se bo pomerila proti Marini Merchuk. Vselej nevarna Rusinja, ki v kletko praviloma prinaša agresiven in nepopustljiv slog, bo za Slovenko težek zalogaj. A hkrati bo to za Kučiničevo obenem velika priložnost, da se lahko izkaže na velikem odru pred domačo publiko.

Kučiničeva je imela sicer na petkovem uradnem tehtanju nekaj težav s kilažo, a se je na koncu vse uredilo in se bo lahko v miru pripravila na dvoboj, ki jo čaka v Hali Tivoli.

Frlic pred priložnostjo kariere

Miha Frlic se bo v glavnem dvoboju večera pomeril s prvakom težke kategorije, Litovcem Pavlom Dailidkom, ki je do naziva najboljšega prišel ravno v Hali Tivoli leta 2024. Slednji je trenutno v nizu sedmih zaporednih zmag, tako da bo pred Frlicem težka naloga.

To bo dvoboj z močnim športnim nabojem, saj se neporaženi slovenski izzivalec podaja v obračun s prvakom, ki je svojo kakovost v Tivoliju že potrdil. Za Frlica je to priložnost, da pred domačim občinstvom naredi največji korak kariere.

Sobotni spektakel WFC 30 si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na VOYO. Začnemo ob 20.00, borbe bosta za vas pospremila naš Tadej Vidrih in strokovni komentator Marko Drmonić.

WFC 30, Ljubljana, sobota, 6. junij, seznam borb: