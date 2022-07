Pri 73 letih in po štirih operacijah srca bo zadnjič stopil v ring

Ric Flair, nekdanji zvezdnik wrestlinga, ki je svoja najboljša leta v ringu preživel v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, se je odločil, da bo po štirih operacijah srca, dveh tednih v komi in številnih drugih zdravstvenih težavah v svoji razgibani preteklosti pri 73 letih še zadnjič stopil v ring.

Zgodba človeka, ki je v Ameriki postal znan s svojim znamenitim vzklikom "Woooo!" je tako dolga in polna tragedij, bližnjih soočenj s smrtjo in zdravstvenih težav, da mu pri 73 letih starosti nihče ne bi zameril, če bi si privoščil daljši počitek. A Ric Flair preprosto ni tak človek, saj je uradno tudi pri svoji zavidanja vredni starosti še vedno profesionalni tekmovalec v wrestlingu. Šestnajstkratni svetovni prvak in član WWE hiše slavnih se s svojim zasebnim trenerjem že nekaj mesecev pripravlja na borbo, v kateri se bo s svojim zetom Andradejem El Idolom soočil z borcema Lethalom in Jeffom Jarrettom, ki je pri svojih 55 letih starosti tudi legenda tega športa.

Kakšna je njegova motivacija? "Ego in slava," je odkrito priznal Flair. Zadnjič se je v ringu znašel leta 2011. Leta 2013 je svojega 25-letnega sina Reida našel mrtvega v hotelski sobi. Umrl je zaradi prevelikega odmerka drog. To je Rica po besedah njegove hčere potisnilo v začaran krog prekomerne uporabe zdravil in pijančevanja. "Mislim, da ni želel čutiti bolečine. Predstavljajte si, da svojega sina najdete mrtvega v hotelski sobi. To te preganja do konca tvojega življenja," je dejanja svojega očeta opisala Charlotte, ki je tudi zvezda wrestlinga. Leta 2017 je doživel počeno črevesje, popolno odpoved ledvic in njegovo telo se je borilo s številnimi okužbami. Sledila je pljučnica in resne težave s srcem. Flair priznava, da se naslednjih šestih mesecev ne spomni. Potem, ko se je njegovo stanje izboljšalo, se je moral znova naučiti hoditi.

Že leto pozneje so mu zdravniki morali štirikrat operirati srce in vstaviti srčni spodbujevalnik. Flair je ESPN-ju dejal, da se je o svojem povratku v ring posvetoval s 15 zdravniki. "Oh, Jezus. Res moraš to storiti?" je bil po njegovih besedah odziv velike večine strokovnjakov, s katerimi se je posvetoval. Vse do njegovega "najljubšega zdravnika", ki mu je končno dal "zeleno luč". Flair verjame, da mu je zadnja velika borba usojena: "Bog mi je podaril to darilo. Skoraj čutim, da on želi, da to (zadnjo borbo) storim. Zakaj pa bi me vrnil (med žive) po vsem, kar sem doživel?"